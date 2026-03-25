Así es Magick, el personaje de Rosalía en 'Euphoria'

La espera ha terminado. El próximo domingo 12 de abril HBO estrenará la tercera temporada de la serie 'Euphoria' con Rosalía entre el elenco de actores y, aunque hasta el momento se mantenía como una incógnita, la plataforma ha desvelado ahora que interpretará el personaje de Magick.

Según se pudo ver en un tráiler lanzado hace unas semanas, la cantante, que se encuentra ahora inmersa en la gira de su disco 'Lux', interpretará a una 'stripper'. Este miércoles, HBO ha desvelado nuevos detalles sobre la importancia del personaje en la trama de la serie.

"Magick baila en el club de 'striptease' de Alamo, el Silver Slipper, donde el dinero, los secretos y el peligro circulan libremente", explican desde la plataforma. "Como una habitual del club, conoce a los clientes frecuentes y ha aprendido a sobrevivir dentro de sus reglas", añaden. "Poco a poco se ve envuelta en las vidas que pasan por el club, que se convierte en enclave importante en la tercera temporada. Magick lo ha visto casi todo y está vigilando a Rue [el personaje de Zendaya]", señalan, confirmando que será uno de los personajes principales de la serie.

Rosalía también participará en la banda sonora de la tercera temporada de la serie. "Tenemos un par de pistas musicales originales de la serie, hechas por Hans Zimmer, Labrinth y Rosalía", adelantó Sam Levinson, creador, guionista y director, en una entrevista con 'Vogue'. La cantante ya puso música a un capítulo especial de 2021, en 'Lo vas a olvidar', una colaboración con Billie Eilish.

Nuevo reparto

“Si hay algo que me emociona tanto como encontrar una buena melodía o una buena letra, es ser cada día mejor intérprete. 'Euphoria’ ha sido una de mis series favoritas de los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de poder actuar en ella rodeada del increíble reparto al que admiro y al que aportaré mi granito de arena”, declaró la de Sant Esteve Sesrovires cuando salió a la luz que se unía al reparto de la serie.

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La creadora de 'Motomami' se une al elenco formado por actores como Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow y su expareja, Hunter Schafer. También se unen al reparto Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert y Anna Van Patten.