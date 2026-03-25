Un juzgado obliga al Ayuntamiento de València a tomar medidas por el ruido del Festival de les Arts y el BigSound

La celebración este año de cuatro de los principales festivales de música que se celebran en València -el Festival de les Arts, el BigSound, el Love the 90’s y el I Love Reggaeton-, además del concierto de Jean-Michel Jarre pende de un hilo después de que un juzgado haya instado al ayuntamiento a “adoptar las medidas necesarias” por las molestias que estos eventos provocan a un grupo de vecinos de la Ciutat de les Arts.

Entre las medidas que ha de plantearse el ayuntamiento se incluye la posible “revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades» como los festivales y conciertos que se celebran en este espacio, además de la actividad de la discoteca Mya. El consistorio tendrá que indemnizar también con 3.000 euros a cada uno los 46 residentes que demandaron a la administración.

El juzgado de lo contencioso-administrativo ha estimado la demanda de varios vecinos de Valencia contra el Ayuntamiento por la contaminación acústica procedente de conciertos, festivales y la discoteca Umbracle. El ayuntamiento ha anunciado que estudiarán la sentencia ante la posibilidad de presentar recurso.

Por su parte, responsables del Festival de les Arts -uno de los eventos afectados- han recordado que la sentencia no es firme y han anunciado que se reunirán con el consistorio en busca de una solución: "Seguro que la encontraremos".

Hasta 80 decibelios dentro de las viviendas

La sentencia concluye que los niveles de ruido -que alcanzaron hasta 80 decibelios en el interior de las viviendas- superaban ampliamente los límites legales y vulneraron derechos fundamentales, en concreto el derecho a la intimidad domiciliaria (art. 18 CE) y a la integridad física y moral (art. 15 CE).

El tribunal considera acreditado que los vecinos sufrieron una exposición prolongada y reiterada a ruidos intensos, especialmente en horario nocturno, lo que afectó a su descanso y calidad de vida. Además, señala que estas actividades (conciertos, festivales y terraza musical) se repiten año tras año y no son hechos aislados.

Inactividad municipal

Uno de los puntos clave del fallo es la inactividad municipal. El juzgado reprocha al Ayuntamiento que, pese a las numerosas denuncias y a tener conocimiento de niveles acústicos excesivos desde al menos 2017, no realizó controles eficaces ni mediciones en el interior de las viviendas, que son las exigidas por la normativa.

Frente a la defensa municipal -que alegaba falta de competencia por tratarse de un recinto de interés autonómico-, la sentencia aclara que el Ayuntamiento mantiene la obligación de inspección, control y sanción en materia de ruido, aunque no otorgue licencias en ese espacio.

Como consecuencia, el juez ordena al Ayuntamiento adoptar medidas para poner fin a la situación, incluyendo la posible reubicación de eventos o la revocación de autorizaciones.

El PP culpa a PSPV y Compromís

La sentencia reconoce el derecho de los vecinos a ser indemnizados por daño moral, al considerar que la exposición continuada al ruido genera perjuicios aunque no existan informes médicos.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya han anunciado que van a estudiar la sentencia por los conciertos en la Ciutat de les Arts. Según ha recordado el consistorio, los hechos denunciados se remontan al año 2018, aunque la demanda de los vecinos se realizó en mayo del año 2023 "cuando el actual Corporación municipal no había tomado posesión". "Es decir, los hechos se remontan al mandato anterior del PSPV y Compromis". Aun así, los festivales han seguido celebrándose hasta ahora, aunque con horarios diferentes.

Los conciertos y festivales que han motivado la sentencia

La sentencia da especial relevancia a la persistencia de las quejas de los vecinos, que se remontan al menos a 2016 y se intensifican en los últimos años. Los residentes de los edificios situados frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias denunciaron de forma continuada los efectos de la actividad musical al aire libre, tanto de la terraza de la discoteca Umbracle como de grandes eventos.

Entre los ejemplos recogidos en la resolución figuran festivales y conciertos de gran formato celebrados en el recinto, como el Big Sound Festival, el Festival de les Arts, Love the 90’s, así como actuaciones de artistas como Raphael, Alejandro Sanz, David Bisbal o Aitana. Estos eventos, según el juzgado, se han repetido año tras año, especialmente en temporada estival.

La resolución destaca que no se trata de episodios puntuales, sino de una actividad reiterada y previsible. Solo en 2022 y 2023 se celebraron decenas de conciertos, algunos durante varios días consecutivos y con horarios nocturnos que se prolongaban hasta la madrugada. A ello se suma la actividad regular de la terraza del Umbracle, abierta de mayo a noviembre, varios días por semana y hasta las 7 de la mañana.

Los vecinos presentaron múltiples denuncias formales ante el Ayuntamiento —algunas reiteradas hasta tres veces en pocas semanas— solicitando mediciones en el interior de las viviendas y la suspensión de actividades. En agosto de 2023, más de 200 residentes firmaron una queja colectiva reclamando soluciones o el traslado de los eventos.

Posible reubicación

Esta sentencia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia, en su plaza número 8 estará sujeta a la posibilidad de interponer recursos de apelación contra el fallo en un plazo de 15 días naturales, por lo que todavía no es firme. El consistorio, según ha podido saber Levante-EMV, ya está estudiando esta posibilidad.

En caso contrario, tanto el ayuntamiento como la Generalitat, propietaria del suelo de la Ciutat de les Arts en el que se celebran los conciertos y festivales, podrían tener que encontrar una alternativa para estos eventos, ya sea modificando sus horarios y programación u ofreciendo una nueva ubicación en la ciudad. Son dos alternativas complicadas, especialmente la de la ubicación ya que hay pocos espacios en la ciudad con una capacidad de público como la de Les Arts, que ronda los 15.000 espectadores. El otro gran espacio con estas características que ha venido usándose para actuaciones musicales es la Marina Sur, que este año no acoge conciertos.

Vecinos organizados

Ya en 2023 la dirección de CACSA decidió no volver a alquilar a las promotoras durante los meses de mayo y agosto la explanada y el lago artificial situados junto a Museu de les Ciències por la imposibilidad de combinar eventos que transforman y limitan el uso del recinto, con la necesidad de acoger a visitantes y turistas que no acuden con fines musicales.

Además de estas incompatibilidades de uso, CACSA alertó a los promotores de que los vecinos residentes en los edificios cercanos a la Ciutat de les Arts se estaban organizado para denunciar las molestias que les provocan estos eventos y ya habían presentado varias reclamaciones en las que valoran en 3.000 euros por afectado los «daños y perjuicios» causados por el supuesto exceso de decibelios.

Apuesta por la mediación

El pasado mes de octubre, la alcaldesa de València, María José Catalá, manifestó su apuesta por la "mediación" para compaginar el descanso vecinal y la celebración de eventos como el Festival de les Arts, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La responsable municipal ya recordó entonces que el recinto donde se lleva a cabo "no es municipal" y ha precisado que "la autorización es de la Generalitat". "Por tanto, es complejo nuestro encaje allí. Es complejo porque es una instalación que es dependiente de la Generalitat y la autorización de los festivales la hace la Generalitat", ha añadido.

María José Catalá ha expuesto que, no obstante, el consistorio participa "en el procedimiento, evidentemente, como responsable de la Ordenanza de Contaminación Acústica" de la ciudad de València y "aportando datos".

"Y siempre vamos a intentar mediar, porque pensamos que el descanso de los vecinos es muy necesario", ha agregado. La alcaldesa ha recordado que en la capital valenciana ya se han "vivido situaciones, en otros puntos del --viejo cauce-- río" por molestias a los vecinos y ha resaltado que se ha "terminado con una mediación con vecinos, para poder llegar a algún acuerdo sobre algún tipo de eventos".

La posiblidad del río

Así, la alcaldesa aludió a "en uno de los tramos del río" en el que "se realizaban más eventos" y ha considerado que "puede funcionar esa fórmula" de la mediación y en el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, "teniendo en cuenta que quien autoriza es la Generalitat".

"En este caso, tendremos también que hacerlo con la Generalitat, pero desde el Ayuntamiento estamos totalmente dispuestos a ese tipo de acciones, de mediación, que pensamos que siempre han resultado interesantes", insistió la primera edil.

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Preguntada por si preferiría que no hubiera festivales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Catalá ha aseverado que "los festivales son importantes". "En la ciudad de la música y, evidentemente, en nuestra apuesta por la estrategia de València Music City, los festivales son muy interesantes", remarcó.