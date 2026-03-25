Guillem Roma, músico: "Soy el primero que está enganchado a Instagram"

Guillem Roma juega con contrastes, ritmos caribeños de bachata, boleros, pop y electrónica. Los deja entrar y les hace sitio, como quien invita al oyente a ponerse cómodo antes de comenzar una nueva aventura. En este caso, el viaje se llama 'Ritual d’expropiació' (U98, 2026), el séptimo álbum del cantante, un universo con múltiples capas de mensajes que quedan reflejados en diez canciones. Cada una, indica Roma, plasma un momento concreto de este particular ritual: rezuma política, un grito a la colectividad y también al amor, que nunca debe perderse. Vierte su particular visión del mundo llena de color y ritmos de baile, y también aquello que le remueve por dentro, como el exceso de narcisismo y de autocomplacencia. Lo presentará en el 'Teatre Municipal de Girona' el sábado dentro del Festival Strenes, en un formato de espectáculo con bailarinas que está pensado para que se despliegue como el ritual que propone.

"El disco tiene una parte política, esta idea de expropiar la propiedad de a los que les sobra, pero también hay un componente un poco filosófico o místico de salir de lo que es propio", explica Roma. De esta manera, ha trabajado el concepto en todas las canciones, dejando claro a través de las letras este "intento de expropiarse a uno mismo dentro un mundo donde hay mucho ego, y en el que en las redes sociales todo el mundo habla de sí mismo y también cree tener la verdad absoluta", subraya. La dictadura de los algoritmos y de la prisa también están presentes, y lo vive como el primer pecador. "Cuando hago canciones, parece que se lo diga a los demás, pero en realidad me lo estoy diciendo a mí, soy el primero que está enganchado a Instagram, pero me sirve como recordatorio", ríe. Ahora, y sin renunciar al disfrute, Roma ha abierto los ojos al mundo y no los quiere volver a cerrar: "vamos muy mal, el mundo está fatal, y quería ponerlo sobre la mesa, que seamos conscientes". Con todo, no renuncia a su optimismo: "hay un punto de esperanza de pensar que puede ir mejor", indica.

Desde el principio, ya tenía claro el objetivo y el concepto que quería desarrollar: "tiene mucho que ver con el hecho de que ya sea el séptimo disco, no tenía miedo ni ganas de repetir la misma fórmula, sino que quería forzar un poco la estimulación y la creatividad para buscar nuevas maneras, y también llegar a nuevos lugares", suscribe. "Ha sido un reto porque está muy encaminado en la puesta en escena, este ha sido para mí el motor a través del cual he podido ir haciendo las canciones", sostiene. Y de hecho, el universo conceptual del álbum y del directo en forma de ritual también estará acompañado de un libro que se podrá adquirir en los conciertos y donde Roma plasma su discurso político y filosófico y sus referentes.

La producción la ha hecho acompañado, una vez más, de Didak Fernandez y Adri González, los que, según asegura, "han evitado que me pasara de frenada en cosas que estaban pasadas de rosca, quedaban cutres o que no estaban claras". Incluso ha contado con ellos en las piezas más electrónicas, hasta ahora ausentes en su repertorio, y que incluye con fuerza en piezas como 'Más velocidad, menos espacio': "no se trataba de hacer un disco de música electrónica, sino un disco de canción con música electrónica y otras cosas, es un disco ecléctico".

Disco de contrastes

Los contrastes forman un equilibrio en un disco que comienza en 'Todo el mundo' criticando el "narcisismo de balcón" con ritmos electrónicos, continúa en 'M’encantaria' con el deseo de expropiar la riqueza a los que más tienen y equilibra el mensaje más místico en la canción 'Ritual', dejando claro que "todos sangramos la misma sangre" y "que todo sea para todos". Todo ello, sin renunciar a las canciones de esencia más optimista y con mensaje tierno que se pueden encontrar en 'NSQMT', 'Sense pressa', 'Tú y yo', 'Amor, amor, Amor' y 'Escoltar-nos de prop'. Esta última, seguramente la más íntima, la ha cantado a dos voces junto con Mar Pujol.

El músico Guillem Roma, en una fotografía reciente. / MARC MARTÍ

El disco tiene una segunda colaboración, no tan buscada, que es en la canción 'Expropiar', que cierra con la banda Mariachi Mexicana Hermosa, grabada hace dos años durante un viaje del artista a México, y que no tenía previsto incluir en ningún disco: "es una canción muy diferente y para mí es como un regalo que haya este momento tan mexicano, me emociona porque allí viví tres años de mi vida y es como un referente artístico", asegura.

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Roma subraya que, mirando atrás, cada trabajo tiene sus momentos destacados, y que "lo que antes pensaba que estaba muy bien, resulta que no lo estaba tanto como el de antes, por esta idea de ir a más y de que tienes que evolucionar", subraya. Por eso se muestra satisfecho con cada álbum: "he podido jugar mucho", concluye.