Música
Duffy prepara un documental con Disney sobre su secuestro y violación
La cantante británica relatará por primera vez ante las cámaras los abusos que sufrió en 2011, un episodio que la apartó de la música durante años
Duffy dejó la música porque fue "violada, drogada y secuestrada"
La cantante británica Duffy, que triunfó en 2008 con 'Mercy', prepara un documental con la plataforma Disney en el que revelará por primera vez ante las cámaras los detalles del secuestro y la violación que sufrió en 2011 y que la mantuvieron apartada de la música durante años.
El proyecto contará con material inédito de la cantante y profundizará en el testimonio que compartió en 2020, cuando reveló que había sido drogada, secuestrada y trasladada a otro país, donde sufrió abusos sexuales y violencia.
"Esto tuvo un efecto devastador en toda su vida, aislándola del mundo. Desde entonces, apenas se la ha visto ni se ha sabido nada de ella, hasta ahora", informó Disney este miércoles en un comunicado.
El documental será una retrospectiva que recorrerá la vida de Duffy, desde su infancia en Gales hasta su meteórico ascenso a la fama y su retirada de la vida pública tras su experiencia, agregó el escrito.
De fenómeno musical a retirada
Duffy arrasó en el mundo musical cuando en 2008 publicó su primer disco, 'Rockferry', que contenía el éxito 'Mercy' y recibió aclamación de la crítica, que la vinculó con iconos contemporáneos como Adele y Amy Winehouse.
Después de un segundo álbum presentado en 2010, 'Endlessly', que no cosechó el éxito esperado, la artista se retiró de la vida pública durante toda la década y solo apareció como actriz de reparto en una película de 2015.
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