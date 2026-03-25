'Detective Hole' (Netflix): la esperada serie del superventas Jo Nesbø sobre su personaje más torturado y querido 

La vida del propio Jo Nesbø merecería ser contada algún día en una serie. Antes de convertirse en referente total de la novela negra escandinava, fue corredor de bolsa de día y líder de la exitosa banda rock Di Derre de noche. A mediados de los 90, cansado de ese ritmo de vida, cogió un vuelo a Australia para desconectar. En el propio avión, sin miedo al qué dirán, al 'qué hace este músico famoso escribiendo un libro', empezó a avanzar en la primera novela de una saga que ha llegado a los trece volúmenes (catorce si contamos el que llegará a finales de 2026) y vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo.

Ese libro tentativo, 'El murciélago' (1997), nos presentaba a Harry Hole, investigador de homicidios de la policía de Oslo con facilidad para saltarse las normas y agarrarse a la botella. Pero Hole no es conocido solo por su carácter conflictivo y autodestructivo, sino también por su talento casi sobrenatural para resolver crímenes. Su jefe, Bjarne Møller, hace lo imposible por mantenerlo en su puesto porque sabe que es irremplazable. Cuando el propio Hole ha decidido salir del trabajo policial, alguna investigación lo ha vuelto a convertir en un hombre obsesivo.

Este clásico poli torturado es fácilmente comparable con otro Harry, Harry Bosch, el inspector de homicidios creado por Michael Connelly para novelas como 'La rubia de hormigón', 'Ciudad de hueso' y 'Echo Park'. Nesbø es fan de Connelly, pero, según explicó al 'New York Times', la saga 'Harry Hole' debe tanto al 'hardboiled' como al legado teatral de su paisano Henrik Ibsen: "En la fachada todo parece normal, pero luego algo sucede, no necesariamente un asesinato, y la verdad se revela paso a paso".

Primer intento fallido

Tuvieron que pasar hasta dos décadas para que Hole fuera visto en pantalla. Michael Fassbender encarnó al personaje en 'El muñeco de nieve' (2017), desastrosa película del por otro lado talentoso Tomas Alfredson, célebre por 'Déjame entrar' (2008) o una de las mejores adaptaciones de Le Carré jamás filmadas, 'El topo' (2011). Siempre quedará la duda de qué habría pasado si la hubiera firmado, como estaba previsto, el mismísimo Scorsese, finalmente solo productor ejecutivo.

Ahora llega un segundo intento: una serie de Netflix, 'Detective Hole' (jueves, día 26), en la que el propio Nesbø ejerce como creador, 'showrunner' y guionista. Su relación con las series se remonta bastante atrás en el tiempo. Recordemos que tuvo la idea detrás de 'Occupied' (2015), 'thriller' político sobre la invasión de Noruega por Rusia, antes de participar como guionista en 'So long, Marianne' (2024), sobre la historia de amor entre Leonard Cohen y la noruega Marianne Ihlen.

Oslo en 'versión Gotham'

Se supone que la capital noruega es una ciudad feliz (la 14ª más feliz del mundo según el último Happy City Index del Institute for Quality of Life), pero esta adaptación de 'La estrella del diablo' (2003) nos la presenta azotada por una ola de calor y la proliferación de armas ilegales. El Oslo de Nesbø es la 'versión Gotham', ha dicho Øystein Karlsen, codirector y coproductor ejecutivo de la serie. Cierta pistola encontrada por Narcóticos durante una redada conduce a Hole (Tobias Santelmann, inversor hedonista en 'Exit', creación de Karlsen) a reabrir un caso que marcó su carrera y su vida, un atraco que acabó con nuestro antihéroe conduciendo bajo los efectos del alcohol y sufriendo un accidente que mató a su compañero.

Hole está ahora en un lugar mejor, pero no durará mucho tiempo. Su némesis es el Capitán de Policía Tom Waaler (Joel Kinnaman, antiguo protagonista masculino de 'The killing'), un tipo desafiante y ególatra con el que tendrá que formar equipo para investigar una serie de asesinatos rituales. Más estrellas nórdicas en la serie: Anders Danielsen Lie (actor fetiche de Joachim Trier, autor de 'Valor sentimental') y Ane Dahl Torp (recién salida de 'La hermanastra fea') como un matrimonio claramente lleno de secretos.

Además de ofrecer una investigación criminal adictiva, Nesbø pone mucho énfasis en el drama de personajes y relaciones. Más incluso que la trama estilo 'quién-lo-hizo', lo esencial aquí parece el enfrentamiento entre dos hombres que están en el mismo bando solo teóricamente. Hay partes de importante emotividad, en particular todo lo ligado a la relación de Hole con Rakel Fauke (Pia Tjelta) y, sobre todo, su conexión creciente con el hijo de esta última, Oleg (Maxime Baune Bochud), educado por Harry en cuestiones de autosuperación y música punk.

Entre la ternura y la tortura

La serie salta sin mucha solución de continuidad de la calidez a la crueldad de un mundo violento del que nadie puede salir indemne. Se advierte que la violencia es casi más ultraviolencia, un recordatorio de la particular brutalidad del 'nordic noir' de los 90. En su estética y estilo visual, 'Detective Hole' parece llegada de los últimos años de esa misma década, cuando David Fincher fue un director tan influyente y a veces tan mal replicado.

Noticias relacionadas

Como cabía esperar con Nesbø, la cultura musical es aquí capital. Suenan clásicos punk (Sex Pistols, Ramones) y 'dark pop' (Fever Ray). Hole viste una camiseta de Pixies. De la música original se encargan Nick Cave y Warren Ellis, al parecer acompañamiento habitual del escritor noruego a la hora de teclear. Mucha atención a un tema principal denso, sinfónico e imponente, apocalíptico calentamiento para estas visitas al corazón oscuro de Oslo.