El coreógrafo catalán Rafael Bonachela dejará la dirección de la Sydney Dance Company en 2028

El coreógrafo catalán Rafael Bonachela (La Garriga, 1972), concluirá en 2028 su etapa como director artístico de la Sydney Dance Company, cargo que ocupa desde 2009, según ha anunicado la institución en un comunicado. El consejo de la Sydney Dance Company iniciará a mediados de 2026 la búsqueda internacional de un nuevo director artístico. Está previsto que 2027 sea el último año completo de Bonachela en el cargo y que 2028 esté dedicado a una transición progresiva.

Coraje y generosidad

Su salida pondrá fin a cerca de dos décadas al frente de la principal compañía de danza contemporánea de Australia que empezó a drigir en 2008. Con él al frente la compañía inició un periodo marcado por la expansión de su actividad internacional, con giras en Europa y Estados Unidos, y el desarrollo de programas de formación y apoyo a la creación. "Siempre estaré profundamente agradecido y orgulloso de haber liderado Sydney Dance Company. Juntos hemos cultivado una compañía definida por la colaboración, el coraje y la generosidad", señala Bonachela, que ha venido con la compañía a España varias veces.

Un momento de 'ab [intra]', pieza de Rafael Bonachela para la Sydney Dance Company, que dirige desde hace 10 años. / PEDRO GREIG

Durante su etapa, la compañía ha impulsado iniciativas dirigidas a coreógrafos emergentes y ha ampliado su oferta educativa, reforzando su papel como plataforma de creación contemporánea. "Estoy profundamente orgulloso de nuestro legado artístico; desde las obras en nuestros escenarios hasta nuestro posicionamiento global, así como programas que continúan moldeando la danza en Australia", afirma.

Nueva etapa

Bonachela explicó que su decisión responde a un nuevo planteamiento de su futuro profesional. "Tras una profunda reflexión, he decidido que es el momento adecuado para mirar hacia mi siguiente etapa". Hasta 2028 piensa continuar al frente de la compañía durante el proceso de transición. "El próximo periodo será de impulso continuo, creando nuevas obras, apoyando a artistas y garantizando una transición cuidadosa para la compañía", señaló.

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Bonachela inició su formación en España antes de trasladarse a Londres, donde en 1992 se incorporó a la Rambert Dance Company, una de las más prestigiosas del Reino Unido, y llegó a ser coreógrafo asociado. Tras ocho años en ese país, dio el salto a Australia para asumir la dirección de la Sydney Dance Company.