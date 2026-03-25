El cineasta Christian Petzold, invitado de honor en el D'A: un alemán entre católicos y protestantes

Debutó en el largometraje en 2000 y una década después, con títulos como ‘Barbara’ y el fantasmático ‘Phoenix’, Christian Petzold ya se había convertido en una de las voces más importantes del actual cine alemán. El festival D’A le dedica su Focus de este año, en colaboración con la Filmoteca de Catalunya, con una retrospectiva completa que empieza hoy y se extiende hasta el 30 de abril. El director hará también una masterclass con público joven y presenta esta tarde su último filme, ‘Espejos No. 3’, que llegará a las salas el 10 de abril.

Recién llegado de Nueva York, donde también presentó su obra en el Lincoln Center, Petzold tuvo un encuentro con la prensa en el que demostró la misma claridad que evidencian sus películas, con el añadido de un gran sentido del humor, sobre todo cuando se dedicó a hablar de católicos y protestantes: "Los protestantes solo pueden mentir cuando están en un país católico", comentó al asumir que lo de decir que realizaba trilogías era mentira. "Hago una película y me la tomó como el inicio de una trilogía porque es la forma de que me siga obligado a trabajar".

Las dos Alemanias y el Camp Nou

Nina Hoss, una de las actrices alemanas más internacionales, protagonizó cuatro de sus anteriores películas, especialmente impactante en ‘Bárbara’, una reflexión sobre las dos Alemanias ambientada en 1980, y en ‘Phoenix’, en el papel de una mujer judía que vuelve de Auschwitz con el rostro desfigurado. Ahora es Paula Beer quien protagoniza los filmes de Petzold, entre ellos ‘El cielo rojo’, estrenado hace un par de años, y ‘Espejos No. 3’, sobre una joven traumatizada por un accidente y la extraña familia que la acoge. En estos momentos trabaja en tres proyectos distintos: “Una película policíaca, otra sobre la situación de las viviendas y una tercera que pasa parcialmente en Odesa”, explica el director.

El cine aporta consolación, como él mismo dijo. No solo hacer películas, sino la manera de verlas. “Odio los cines al aire libre. Cuando estás en una sala de cine normal no te sientes solo, pero si vas solo a un cine al aire libre es terrible”, prosiguió en modo distendido. Lo mismo que cuando explicó su primera visita a Barcelona en 2016. Fue al Camp Nou para ver un partido entre el Barça y el Borussia Mönchengladbach que terminó con 4 a 0 para los locales. “Me quedé hecho polvo, salí solo del estadio, ya no había autobús y tuve que ir andando hasta el centro de la ciudad”.

Nazismo, Fritz Lang y Fassbinder

Sus películas son dramáticas e intensas, pero no especialmente densas. Pero “mi obra tiene diversas fracturas. Una la provocó la muerte de mi amigo Harum Farocki”, director alemán fallecido en 2014 y que participó en los guiones de ‘Bárbara’ y ‘Phoenix’. “La otra es la manera en la que el mundo se está volviendo fascista”, agrega “Y esto ha cambiado mi pensamiento. Si el mundo cambia, cambian mis películas”.

Vuelve la vista atrás, hacia el gran legado del cine alemán, pero es consciente de que en su país no se ha podido construir una tradición cinematográfica. “Estaba Fritz Lang, luego llegó el nazismo, y tardó mucho en llegar una reconstrucción de nuestro cine, con Fassbinder, Herzog, Kluge, Wenders. Pero luego algunos se fueron a Estados Unidos, Fassbinder también quería irse”. Y citó algunas películas de terror hechas en España durante el franquismo, como ‘El ataque de los muertos sin ojos’ (1973) de Armando de Ossorio, un relato de caballeros templarios reconvertidos en zombis. El cine barato de género servía de metáfora. “Esto no se pudo hacer en Alemania durante el nazismo”, sentenció.

Petzold es un cineasta práctico: “Cuando el productor consigue la ayuda económica del Gobierno y me da una cifra, entonces me pongo a escribir el guion acorde con ese presupuesto". Entre 2000 y la actualidad ya ha podido realizar una quincena de películas. Es consciente de que actualmente una película se cocina con productoras de distintos países, “pero me gusta ver filmes de directores daneses que hacen cine danés, de directores españoles que hacen cine español”.