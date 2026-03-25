Experiencia arqueológica
La Cátedra de Arqueología de Roses abre de nuevo al público las tareas del laboratorio arqueológico
Los participantes podrán colaborar con los arqueólogos en el tratamiento de los materiales recuperados durante las excavaciones.
DIARI DE GIRONA
La Cátedra Roses de Arqueología y Patrimonio Arqueológico volverá a ofrecer esta primavera la posibilidad de que el público conozca y participe en las tareas que se llevan a cabo en el laboratorio arqueológico, en el marco de los trabajos de excavación de la villa medieval de la Ciutadella. Tras la buena respuesta de ediciones anteriores, la actividad se repetirá con el objetivo de difundir los procesos y técnicas propias de este ámbito y acercarlos a la ciudadanía.
La experiencia consistirá en dos sesiones de tarde en las que los participantes podrán colaborar con los arqueólogos en el tratamiento de los materiales recuperados durante las excavaciones. Este año, entre otros trabajos, se realizará el registro y la documentación de la colección de elementos pétreos conservados en la Ciutadella, como columnas, capiteles e inscripciones. Los asistentes podrán participar en la elaboración de fichas, la toma de fotografías y el resto de documentación necesaria, además de trabajar directamente con materiales localizados en las campañas arqueológicas, como cerámica, fauna, metales o vidrios.
La actividad se realizará los días 29 y 30 de abril, de 15 a 17 horas, en la Ciutadella de Roses. El aforo está limitado a 12 personas, y es necesaria inscripción previa antes del 24 de abril o hasta que se agoten las plazas. La propuesta está recomendada para mayores de 14 años.
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