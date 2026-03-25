Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránIndraBebé abusadoNoelia eutanasiaMetaTrumpAdamuzBarcelonaCambio de hora 2026Ferran Adrià
instagramlinkedin

Galardones

Josep Carreras, Ignasi Terraza y Raquel García Tomás, Premis Enderrock-440 de Clàssica i Jazz

También reconocen a Lluís Cabot y Òscar Dalmau

Archivo - Imagen promocional de Josep Carreras.

Archivo - Imagen promocional de Josep Carreras. / ENDERROCK - Archivo

Europa Press

Europa Press

Girona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los III Premis Enderrock-440 de Clàssica i Jazz han reconocida al tenor Josep Carreras, con el Premi 440 de Honor; al pianista Ignasi Terraza, con el Premi 440 a la Trajectòria, y a la compositora Raquel García Tomás, con el Premio 440 a la Millor Compositora.

Durante el acto, celebrado este miércoles en el Auditori de Girona, se ha entregado el XXII Premi Joan Trayter a mejor productor a Lluís Cabot, y el Premi Enderrock de Llengua i Música al "comunicador y melómano" Òscar Dalmau, informa Enderrock en un comunicado.

Premios por votación popular

Asimismo, los galardones han reconocido, por votación popular, a La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya como mejor disco de música clásica por 'Mare Mundi', y a la pianista Laura Farré como artista revelación de clásica por 'Araspel'.

En la categoría de jazz, el mejor disco ha sido 'Aletheia' de Elisabet Raspall, y el premio a mejor artista revelación se lo ha llevado Èlia Blasco por 'L'aigua'.

Galardones de la crítica

La crítica ha distinguido a Feliu Gasull con el Premi 440 a mejor álbum de clásica por 'El país dels crancs', y a Carles Pachón y Berta Brull con el Premi 440 a mejor disco revelación de clásica por 'Enyorança'. Asimismo, ha reconocido a Irene Reig con el Premi 440 a mejor álbum de jazz por 'Ànima', y a Eddie Mejía con el Premi 440 a mejor disco revelación de jazz por 'Paréntesis del miedo'.

Noticias relacionadas

Durante el acto se han entregado distinciones del Grupo Enderrock a la industria musical catalana; en concreto, al LEM Festival, el Festival Internacional de Música de Cambrils, a la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, al Cap Roig Festival, al Cabró Rock, a L'Atlàntida de Vic y la sala Razzmatazz de Barcelona, al programa Petit Liceu, a la Escola Superior de Música de Catalunya, la tarea del colectivo Ovidi Montllor y el sello Halley Records.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  2. Juanma y Santi, dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
  3. La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
  4. Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo
  5. ¿Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que morirá el jueves 26 de marzo tras solicitar la eutanasia?: La historia detrás de la tragedia
  6. “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
  7. El Ejército emplazará un nuevo grupo de lanzamisiles Patriot ante el Estrecho de Gibraltar
  8. La madre del bebé de seis semanas víctima de abusos es enfermera, según la consellera Pané

Josep Carreras, Ignasi Terraza y Raquel García Tomás, Premis Enderrock-440 de Clàssica i Jazz

Josep Carreras, Ignasi Terraza y Raquel García Tomás, Premis Enderrock-440 de Clàssica i Jazz

Muere a los 48 años Loana, pionera de la telerrealidad en Francia

Muere a los 48 años Loana, pionera de la telerrealidad en Francia

El Dalí más inexplorado reabre el Palacio de Gaviria: 14 piezas para mirar al artista desde otro ángulo

Confirman la absolución de Robe Iniesta frente a la demanda de la promotora Live Nation

Confirman la absolución de Robe Iniesta frente a la demanda de la promotora Live Nation

Duffy prepara un documental con Disney sobre su secuestro y violación

Duffy prepara un documental con Disney sobre su secuestro y violación

Un juzgado obliga al Ayuntamiento de València a tomar medidas por el ruido del Festival de les Arts y el BigSound

Un juzgado obliga al Ayuntamiento de València a tomar medidas por el ruido del Festival de les Arts y el BigSound

Tomàs Grau se apea del podio de la Franz Schubert Filharmonia: "Necesito tiempo para pensar"

Tomàs Grau se apea del podio de la Franz Schubert Filharmonia: "Necesito tiempo para pensar"

Así es Magick, el personaje de Rosalía en 'Euphoria'

Así es Magick, el personaje de Rosalía en 'Euphoria'