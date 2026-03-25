Galardones
Josep Carreras, Ignasi Terraza y Raquel García Tomás, Premis Enderrock-440 de Clàssica i Jazz
También reconocen a Lluís Cabot y Òscar Dalmau
Los III Premis Enderrock-440 de Clàssica i Jazz han reconocida al tenor Josep Carreras, con el Premi 440 de Honor; al pianista Ignasi Terraza, con el Premi 440 a la Trajectòria, y a la compositora Raquel García Tomás, con el Premio 440 a la Millor Compositora.
Durante el acto, celebrado este miércoles en el Auditori de Girona, se ha entregado el XXII Premi Joan Trayter a mejor productor a Lluís Cabot, y el Premi Enderrock de Llengua i Música al "comunicador y melómano" Òscar Dalmau, informa Enderrock en un comunicado.
Premios por votación popular
Asimismo, los galardones han reconocido, por votación popular, a La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya como mejor disco de música clásica por 'Mare Mundi', y a la pianista Laura Farré como artista revelación de clásica por 'Araspel'.
En la categoría de jazz, el mejor disco ha sido 'Aletheia' de Elisabet Raspall, y el premio a mejor artista revelación se lo ha llevado Èlia Blasco por 'L'aigua'.
Galardones de la crítica
La crítica ha distinguido a Feliu Gasull con el Premi 440 a mejor álbum de clásica por 'El país dels crancs', y a Carles Pachón y Berta Brull con el Premi 440 a mejor disco revelación de clásica por 'Enyorança'. Asimismo, ha reconocido a Irene Reig con el Premi 440 a mejor álbum de jazz por 'Ànima', y a Eddie Mejía con el Premi 440 a mejor disco revelación de jazz por 'Paréntesis del miedo'.
Durante el acto se han entregado distinciones del Grupo Enderrock a la industria musical catalana; en concreto, al LEM Festival, el Festival Internacional de Música de Cambrils, a la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, al Cap Roig Festival, al Cabró Rock, a L'Atlàntida de Vic y la sala Razzmatazz de Barcelona, al programa Petit Liceu, a la Escola Superior de Música de Catalunya, la tarea del colectivo Ovidi Montllor y el sello Halley Records.
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