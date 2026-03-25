El CaixaForum Girona invita a redescubrir las plantas del Museo del Prado en una nueva exposición

El CaixaForum Girona apela a la vista, pero también al oído y al olfato, para redescubrir las plantas que se esconden en las colecciones del Museo del Prado. La exposición 'La botànica en l’art', que se podrá visitar hasta el 23 de agosto, recoge 53 obras procedentes del Prado en las que el mundo vegetal es el protagonista, para reivindicar que flores, árboles, jardines y bosques no son un elemento trivial en la historia del arte. Buena parte de la muestra la integran obras que el museo madrileño no expone habitualmente y que se han restaurado para la ocasión, haciendo aflorar "obras maestras" que permanecían en el almacén, según sus responsables: obras de pintura flamenca y de las escuelas del Norte, italiana, francesa y española, sobre todo del siglo XIX, que se acompañan de fotografías de Paula Codoñer para identificar bien cada especie representada, de estaciones olfativas y de cantos de mirlos y gorriones, para que el visitante pueda ir más allá del impacto visual.

Coincidiendo con la llegada de la primavera y también durante todo 'Temps de Flors', el CaixaForum estrena una muestra que quiere hacer lucir el peso de las plantas en pinturas, esculturas y artes decorativas. Un rol estético, pero también simbólico, como transmisor de mensajes y constructor de relatos, que la exposición complementa con una mirada más contemporánea, sumando el valor ambiental de los vegetales, explica la directora del CaixaForum Girona, Anna Colomer.

Claveles, jacintos, lúpulos, la flor del tabaco o hiedras toman las salas de exposiciones de la Fontana d’Or en la tercera muestra conjunta de la Fundación La Caixa y el Museo Nacional del Prado que se ve en Girona. Después de 'Els objectes parlen' (2014) y 'Art i mite. Els déus del Prado' (2022), el proyecto, comisariado por el jardinero, paisajista e investigador botánico en obras de arte Eduardo Barba, invita a desplazar la mirada hacia elementos que no siempre son los protagonistas de las obras de arte pero que en ningún caso juegan un papel menor en las escenas.

Girona. CaixaForum. Exposición 'La botanica en l’art'. / ANIOL RECLOSA

Y es que Barba subraya que los creadores del pasado eran muy conscientes de los mensajes que transmitían las plantas; por eso ha rehuido el recorrido cronológico y estilístico para emparejar obras y establecer diálogos entre piezas de épocas y contextos diferentes, conectadas por una misma planta, un simbolismo compartido o un uso similar. Así, no solo hay bodegones y naturalezas muertas, sino también retratos, paisajes y escenas urbanas, siempre con los vegetales como hilo conductor.

La muestra incluye un prólogo y un epílogo —en este último caso, con banda sonora incluida, con canto de pájaros y sonido de agua corriente— y cuatro ámbitos expositivos para hablar de plantas que cuentan historias, el jardín como espacio de armonía, la dimensión sensorial del mundo vegetal y la capacidad expresiva de los paisajes. Desde un tors romano del dios del Sueño con una adormidera en la mano hasta 'Els horts', un óleo de Aureliano de Beruete de 1910, se pueden ver pinturas, esculturas, candelabros de porcelana o piezas de marquetería con lapislázuli combinadas, al largo de todo el itinerario, con cinco estaciones olfativas que recrean aromas florales, obra de la perfumista Luz Vaquero.

Para Barba, uno de los objetivos de la exhibición es combatir la "ceguera vegetal", es decir, la invisibilidad de las plantas para mucha gente en la actualidad, incapaz de apreciar la belleza que él ve con facilidad desde pequeño: "Me gustaría que la gente saliera con una mirada renovada sobre el arte, pero también de los árboles que encuentran por la calle, que enriquecen nuestra vida".

Girona. CaixaForum. Exposición 'La botanica en l’art'. / ANIOL RECLOSA

Recuperar "piezas de primera línea"

Girona es la primera parada de una muestra que, hasta el 2029, itinerará por la red de CaixaForum del Estado. Una vez culmine, algunas de las obras que hasta ahora reposaban en los depósitos del Prado pasarán a la colección permanente, avanza el director adjunto de Conservación e Investigación del museo madrileño, Alfonso Palacio, ya que "el intenso proceso de restauración", que se ha alargado un año, ha sido "una auténtica operación de recuperación de patrimonio" que ha permitido redescobrir "piezas de primera línea" y firmas ocultas.

Es el caso de una obra de 1649 que estaba en depósito en la Casa-Museo de Lope de Vega de Madrid y que representa una escena de brujería y que, tras años atribuida a un pintor flamenco desconocido, se ha podido confirmar que es de David Teniers el Jove. Según Barba, se trata de "una gran obra maestra" que, bajo su criterio, cumple todos los requisitos para integrarse en la colección permanente del Prado.