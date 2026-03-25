Arirang: este es el verdadero significado del nombre del nuevo disco del grupo coreano BTS

El K-pop vuelve a estar de celebración tras varios días de duelo por la salida de Heeseung de Enhypen. Y es que este viernes BTS ha lanzado su nuevo álbum 'Arirang', el quinto de su carrera y el más reciente, después de la pausa que se tomó para enfocarse en las actividades individuales de sus integrantes.

Además, este sábado por la noche, el grupo inicia su nueva gira mundial, con un concierto gratis en el centro de Seúl (Corea del Sur).

¿Qué significa 'Arirang'?

El 'Arirang' es un canto lírico tradicional y folclórico de Corea, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012, en el sur del país, y en 2014, en el norte. Este canto simboliza el sentimiento del 'han' -es decir, la unidad, el amor y la resiliencia del pueblo- y se suele cantar en reuniones familiares, celebraciones comunitarias y actos oficiales. Según algunos lingüistas, 'ari' podría venir de la raíz 'mi amado' o 'hermoso'.

A pesar de su denotación, tradicionalmente el 'arirang' siempre ha narrado historias de pérdida y reencuentro y, en la mayoría de sus versiones, se suele mencionar su paso como una metáfora que representa la superación de los obstáculos de la vida; algo que se relaciona con BTS y sus seguidores 'army' (que se puede traducir como ejército), que han tenido que pasar casi 4 años de separación debido al servicio militar obligatorio; cada miembro ha cumplido con el alistamiento, por turnos de 18 y 21 meses, en diferentes bases del ejército y centros de entrenamiento.

Así lo ha expresado BIGHIT Music, la empresa subsidiaria de HYBE a la que pertenece el grupo: "Este nuevo álbum tiene un significado especial, ya que marca el primer lanzamiento del grupo en tres años y nueve meses, y también indica el rumbo que tomará el grupo en el futuro. Los miembros participaron activamente en la creación de las canciones, impregnándolas de sus propios pensamientos y colores, a la vez que expresan musicalmente las emociones y dificultades que han experimentado a lo largo de su trayectoria".

Bangatan Sonyeondan: a prueba de balas

BTS (Bangatan Sonyeondan) es un grupo de K-pop, de la discográfica Big Hit Entertainment, compuesto por 7 integrantes surcoreanos: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. La formación del grupo empezó en 2010 y se consolidó el 13 de junio de 2013, cuando debutó con el sencillo 'No More Dream'. Desde entonces, se ha convertido en la primera banda coreana en ganar un Billboard Music Award y en entrar en el Top 10 de la lista 'Billboard 200'.

Con álbumes como 'Skool Luv Affair', enfocado en la presión social de los jóvenes; 'Love yourself, que actualmente supera los 3 millones de copias; o 'BE', que incluye 'hitazos' internacionales como 'Dynamite', no solo se ha ganado un sitio en el corazón de sus fans, sino que ha sido galardonado con la Orden al Mérito Cultural de Corea del Sur y se ha convertido en un invitado presidencial de la Asamblea General de la ONU.

El grupo pausó sus actividades conjuntas en 2022. No obstante, algunos miembros lanzaron diversos álbumes y canciones en solitario, que muestran la identidad de cada uno de ellos y exploran temas vulnerables como la salud mental y la presión de la fama. 'Arirang' no será para menos: pretende mostrar la madurez artística de BTS a partir de 14 canciones, que para mediados de marzo ya marcaron un hito histórico en Spotify, alcanzando más de 5 millones de preguardados.

Una vuelta por todo lo alto

El grupo surcoreano prepara su tan esperado regreso a los escenarios con un concierto gratuito que tendrá lugar la noche de este sábado, día 21, a las 20 horas (las 12 del mediodía hora peninsular española), en la plaza Gwanghwamun de Seúl.

El evento, titulado 'BTS Comeback Live Arirang', no solo tendrá relevancia en su país, sino que contará con una amplia difusión internacional, ya que Netflix ha anunciado que emitirá el concierto, permitiendo a los fans del grupo de más de 190 países seguirlo en directo. Además, la discográfica ha anunciado un documental de BTS, que se estrenará a finales de marzo.

Tal y como ha afirmado el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea, la organización del concierto ha activado un amplio dispositivo de seguridad en la capital a causa de la previsión de una alta concentración de asistentes. Asimismo, distintos organismos públicos han coordinado medidas que incluyen refuerzos policiales, control sanitario, así como inspecciones previas y mecanismos de información para asegurar un entorno ordenado.

Este concierto marca el inicio de la gira mundial de BTS, que hará dos paradas en Madrid en junio de 2026. Uno de los integrantes del grupo, Taehyung, ha querido expresar su emoción a través de sus redes sociales: "Como es un escenario después de mucho tiempo, estoy nervioso, pero como nos hemos preparado con mucho esfuerzo, estamos listos para mostrarles lo mejor... Gracias siempre por apoyarnos, los amo. Yo también los he extrañado mucho. ¡Nos vemos mañana!".