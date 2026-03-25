La 080 Barcelona Fashion estrenará su nueva pasarela en el Port Vell, a orillas del mar, con 26 desfiles

La 080 Barcelona Fashion cambia de horizonte y, con él, de atmósfera. Del 14 al 17 de abril, la gran semana de la moda catalana celebrará su 37ª edición en un enclave inédito, abierto, luminoso y con una fuerte carga simbólica: el Port Vell, entre la Rambla del Rompeolas y Marina Vela. Allí, frente al mar, la plataforma impulsada por la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), y con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, quiere subrayar un relato que va más allá de la pasarela: una moda conectada con la ciudad, con vocación internacional y con ganas de ensanchar su propio lenguaje.

Ese cambio de ubicación es, en sí mismo, una de las grandes novedades de esta edición. La imagen de la 080 Barcelona Fashion se desplaza hacia el litoral y abraza un decorado natural que proyecta modernidad, apertura y un cierto aire cinematográfico. No es solo una cuestión estética. El nuevo emplazamiento acompaña una voluntad clara de hacer de esta edición una cita más porosa, más visible y más experiencial, tanto para la industria como para el público.

Sobre la pasarela se verán 26 desfiles que mezclan marcas consolidadas, talento emergente y firmas internacionales. Entre las novedades más comentadas está el debut de Adolfo Domínguez, incorporación de peso a un calendario en el que también figuran nombres ya reconocibles para el público de la plataforma como Custo Barcelona, Dominnico, Simorra y Escorpion. A la vez, la edición refuerza su ambición exterior con la presencia de Luar, Nazzal Studio y David Catalan, en un movimiento que afianza la dimensión global del certamen.

Apuesta ecléctica

El resultado dibuja una edición especialmente ecléctica. A las casas con trayectoria se suman nuevas voces creativas y una selección de firmas que confirma que la 080 Barcelona Fashion quiere seguir siendo escaparate, laboratorio y radar. En el cartel figuran, entre otras, AAA Studio, Benavente, Bibencia, Bolaño, Boulard, Carrieri, Coconutscankill, Doblas, Eñaut, Guillermo Justicia, Habey Club, Maison Moonsieur, Reparto, Rubearth, SKFK, Tania Marcial, Txell Miras, Victor von Schwarz y XVStrange.

Desde la organización, el mensaje insiste precisamente en esa idea de cruce entre escenas, territorios y sensibilidades. "080 Barcelona Fashion proyecta el talento creativo de Catalunya y, al mismo tiempo, atrae a nuevas marcas internacionales que apuestan por la plataforma", ha destacado Moisés Rodríguez, director del CCAM. Una declaración que resume bien el espíritu de esta convocatoria: reforzar la identidad local sin renunciar a una conversación cada vez más amplia.

También Marta Coca, directora del Área de Moda del CCAM y 'project manager' de la cita, puso el acento en esa mezcla como seña de identidad: "Los contenidos de esta edición refuerzan el carácter abierto de 080 Barcelona Fashion, una plataforma ecléctica y renovada". La frase no parece casual. El certamen lleva tiempo trabajando su papel como espacio de exhibición, pero también como termómetro de una industria que busca nuevas formas de presentarse, venderse y relacionarse con el público.

Experiencia cultural

En esa apertura, la edición de 2026 quiere que la moda salga del formato estrictamente profesional y se viva también como experiencia cultural. Por eso gana peso la Open Area, un espacio abierto y gratuito en la Rambla del Rompeolas-Port Vell donde se proyectarán en directo los desfiles y se celebrarán actividades paralelas. Es una manera de acercar la semana de la moda a la ciudadanía sin diluir su dimensión sectorial.

Entre esas propuestas destaca 080Spot_Spain Gallery, que volverá a reunir charlas, talleres y pop-ups con marcas de autor, en colaboración con la plataforma impulsada por Paula Viana. Habrá conversaciones sobre styling, narrativa visual y comunidad, además de talleres de personalización, biomateriales, ilustración de moda y peluquería. A ello se suma la segunda edición de 080 Beyond Crafts, centrada esta vez en el bolso como objeto de experimentación artesanal y creativa.

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La programación se completa con varias citas fuera de pasarela: un encuentro con marcas del programa Barcelona Fashion Forward, las jornadas European Designer Fashion Summit, la presentación de un informe sobre la situación del sector de la moda y la piel en Catalunya y una nueva edición de 080 Barcelona Fashion Connect, el 'showroom digital' orientado a conectar firmas y compradores internacionales.