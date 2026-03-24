Entradas para los conciertos de Shakira en Madrid: precios y fechas

Shakira ha anunciado su regreso a España tras ocho años con tres conciertos los días 25, 26 y 27 de septiembre. Y la colombiana lo hará en unas circunstancias especiales, pues no actuará ni en el Santiago Bernabéu ni en el Metropolitano, sino que la promotora Live Nation construirá en el espacio Iberdrola Music de Villaverde (Madrid) un estadio como sede de su residencia europea, una iniciativa que la misma multinacional hizo con Adele en Múnich el verano de 2024. Las tres fechas anunciadas por ahora de Shakira en la capital española cerrarán una gira, la de su álbum 'Las mujeres ya no lloran', que ha visitado 17 países y ha recaudado 421 millones de dólares.

Simulación de cómo será el Estadio Shakira, que se construirá en el espacio Iberdrola Music. / LIVE NATION

De momento no se ha informado de la capacidad de este "estadio Shakira", un dato que se revelará junto a otros detalles en una rueda de prensa que tendrá lugar este próximo lunes en Madrid por parte de la promotora con Agustín Pérez Torres, uno de los arquitectos del proyecto (del despacho BIG).

Con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour,' Shakira ha conseguido algunos de los mayores logros no solo de su carrera, sino de la historia de la música en directo, como el récord de asistencia a un concierto en la célebre plaza del Zócalo de México, con más de 400.000 personas congregadas en un evento gratuito.

Aunque aquello se concibió como la despedida de su gira en América, antes de su llegada a Madrid está previsto que regrese otra vez a ese continente para protagonizar otro hito: el concierto 'Todo Mundo No Rio' en la playa de Copacabana de Río de Janeiro el próximo 2 de mayo. En 2024 Madonna actuó para 1,6 millones de personas en esa cita, mientras que Lady Gaga lo hizo para 2,5 millones el año pasado.

A día de hoy la gira ya se ha convertido en la más taquillera de la historia realizada por un artista hispano, con 800.000 entradas vendidas solo para sus 13 actuaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

A continuación, las fechas para comprar entradas de los conciertos de Shakira:

Live Nation no ha publicado por ahora el precio de las entradas, que se empezarán a vender el próximo 24 de marzo en un proceso que se alargará tres días. Habrá tres periodos de preventa antes de la venta general:

Preventa Shakira: 24 de marzo a las 10 horas para los registrados en su web

a las 10 horas para los registrados en su web Preventa Smusic: 25 de marzo a las 10 horas

a las 10 horas Preventa Live Nation: 26 de marzo a las 10 horas

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La venta general se abrirá el 27 de marzo a las 10 horas a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.