Santiago Auserón tiene que suspender sus conciertos durante los dos próximos meses: estos son los motivos

Santiago Auserón acaba de anunciar, a través de su oficina de representación, que cancela los conciertos de los próximos dos meses después de la accidentada actuación del pasado viernes en San Fernando (Cádiz) en la que ha decidido devolver el importe de las entradas a todos sus asistentes.

"Desde la Huella Sonora os informamos de la cancelación del concierto de Santiago Auserón previsto para el 28 de marzo en la Casa de la Cultura de Peralta (Navarra). Por indicación médica, y a raíz de los acontecimientos del pasado viernes, el artista deberá suspender su actividad profesional durante los dos próximos meses para atender su recuperación", reza el comunicado que prosigue en los siguientes términos: "Ya hemos informado al Ayuntamiento de esta decisión, que ante un estado de agotamiento físico y mental hace imposible celebrar el evento en la fecha prevista. Sentimos profundamente las molestias que esta decisión pueda ocasionar y agradecemos la comprensión del público y de la organización. Nos vemos pronto".

Accidentada actuación

Santiago Auserón ofreció el pasado viernes un concierto en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando en Cádiz. Una actuación que llevaba mucho tiempo programada y para la que el público había respondido en masa. Sin embargo, no todo salió como esperaba tal y como han relatado varios de los asistentes a la cita de manera muy comprensiva.

El artista zaragozano no dudó en dar explicaciones a lo que sucedió a través de sus perfiles: "A mis queridos amigos de San Fernando, Cádiz. Anoche en el Real Teatro de San Fernando me fallaron las fuerzas. Sabía que me arriesgaba a ello, porque me habían aconsejado la baja médica por hipertensión debida a agotamiento extremo y, pese a todo, quise intentarlo. No salió bien. Lo siento mucho. Algunos incidentes técnicos me complicaron aún más la cosa. Pero no valen excusas. En cuanto me recupere un poco, me gustaría corresponder de algún modo a quienes tuvísteis la amabilidad de comprar la entrada. Así lo voy a plantear a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Salud".