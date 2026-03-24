Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránEncuestas elecciones AndalucíaShakiraCarlos MazónPuig Estée LauderGino PaoliFactura electrónicaRetinaBarcelonaTorrenteCambio de hora 2026SetasCaballos
instagramlinkedin

Música

Santiago Auserón tiene que suspender sus conciertos durante los dos próximos meses: estos son los motivos

El artista aragonés ya había dado muestras de sus problemas de salud en el concierto del pasado viernes

Santiago Auserón durante uno de sus conciertos en Zaragoza.

Santiago Auserón durante uno de sus conciertos en Zaragoza. / JAVIER BELVER / EFE

Daniel Monserrat

ZARAGOZA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Santiago Auserón acaba de anunciar, a través de su oficina de representación, que cancela los conciertos de los próximos dos meses después de la accidentada actuación del pasado viernes en San Fernando (Cádiz) en la que ha decidido devolver el importe de las entradas a todos sus asistentes.

"Desde la Huella Sonora os informamos de la cancelación del concierto de Santiago Auserón previsto para el 28 de marzo en la Casa de la Cultura de Peralta (Navarra). Por indicación médica, y a raíz de los acontecimientos del pasado viernes, el artista deberá suspender su actividad profesional durante los dos próximos meses para atender su recuperación", reza el comunicado que prosigue en los siguientes términos: "Ya hemos informado al Ayuntamiento de esta decisión, que ante un estado de agotamiento físico y mental hace imposible celebrar el evento en la fecha prevista. Sentimos profundamente las molestias que esta decisión pueda ocasionar y agradecemos la comprensión del público y de la organización. Nos vemos pronto".

Accidentada actuación

Santiago Auserón ofreció el pasado viernes un concierto en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando en Cádiz. Una actuación que llevaba mucho tiempo programada y para la que el público había respondido en masa. Sin embargo, no todo salió como esperaba tal y como han relatado varios de los asistentes a la cita de manera muy comprensiva.

Noticias relacionadas y más

El artista zaragozano no dudó en dar explicaciones a lo que sucedió a través de sus perfiles: "A mis queridos amigos de San Fernando, Cádiz. Anoche en el Real Teatro de San Fernando me fallaron las fuerzas. Sabía que me arriesgaba a ello, porque me habían aconsejado la baja médica por hipertensión debida a agotamiento extremo y, pese a todo, quise intentarlo. No salió bien. Lo siento mucho. Algunos incidentes técnicos me complicaron aún más la cosa. Pero no valen excusas. En cuanto me recupere un poco, me gustaría corresponder de algún modo a quienes tuvísteis la amabilidad de comprar la entrada. Así lo voy a plantear a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Salud".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  2. La falta de mano de obra causa que la construcción de casas caiga a su segunda peor cifra desde la pandemia
  3. La llegada de una masa de aire frío provocará un desplome de las temperaturas en toda España a partir del jueves
  4. Encarcelada una pareja por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona
  5. TVE emociona con su cierre del Telediario: un 'poemario' visual para celebrar el Día Mundial de la Poesía
  6. Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo
  7. Europa permitirá más vertidos en ríos para facilitar la extracción de minerales raros y depender menos de China
  8. El PP propone reincorporar a militares de complemento para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas

'Yo siempre a veces', la serie producida por Los Javis que desmonta el mito de la maternidad idílica: "El malo de la peli es el neoliberalismo"

'Yo siempre a veces', la serie producida por Los Javis que desmonta el mito de la maternidad idílica: "El malo de la peli es el neoliberalismo"

El delegado del Gobierno en Madrid solicita que se suspendan los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music por seguridad

El delegado del Gobierno en Madrid solicita que se suspendan los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music por seguridad

Santiago Auserón tiene que suspender sus conciertos durante los dos próximos meses: estos son los motivos

Santiago Auserón tiene que suspender sus conciertos durante los dos próximos meses: estos son los motivos

Aragón carga contra los ex consellers que se oponen al traslado de las pinturas de Sijena: "El independentismo catalán sueña con una Cataluña más grande y eso siempre es a costa de Aragón"

Aragón carga contra los ex consellers que se oponen al traslado de las pinturas de Sijena: "El independentismo catalán sueña con una Cataluña más grande y eso siempre es a costa de Aragón"

¿Vuelve España a Eurovisión? El Benidorm Fest anuncia cambios en su próxima edición: autotune, premios y adelantos

TVyMAS; ¡¡Asco de pederastia!!

Muere a los 91 años el mítico cantante Gino Paoli, autor de 'Sapore di sale'

Muere a los 91 años el mítico cantante Gino Paoli, autor de 'Sapore di sale'

Netflix anuncia a las protagonistas de la quinta temporada de Los Bridgerton