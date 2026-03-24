Rosario, Leire Martínez y Miguel Ríos se suman al festival Mar d’Estiu en Santa Susanna

El festival Mar d’Estiu, que se celebra en la localidad de Santa Susanna, en el Maresme, ha anunciado la incorporación de nuevos artistas al cartel. La muestra de conciertos cuenta con hasta once espectáculos que se llevarán a cabo entre el 31 de julio y el 17 de agosto.

Mar d’Estiu vuelve tras un año en el que no se pudo celebrar y lo hace en la misma ubicación que ya ocuparó en 2024: el espacio Torrentó de Can Gelat, situado en la zona hotelera de la ciudad, con una dimensión de 4.000 metros cuadrados.

La banda sonora del festival

“Hemos procurado aglutinar las propuestas más importantes”, asegura Judit Llimós, directora artística. La edición cuenta con artistas reconocidos dentro del panorama catalán y español, así como cantantes internacionales. De esta manera, Mar d’Estiu inaugurará la temporada con la actuación del grupo italiano Zucchero y cerrará el festival con la actuación de Rosario.

Así, se suman a esta edición artistas como Miguel Ríos, Leire Martínez, Marlena y Antonio José. Los cantantes se unen a los otros integrantes del cartel que ya habían sido anunciados, como Sopa de Cabra, que actuará en el marco de la celebración de 40 años de carrera, Loquillo y Joan Dausà, que realizará una gira de únicamente diez conciertos.

A lo largo de la muestra se realizaran actuaciones en solitario y en formato de doble cartel, en el caso de Els Amics de les Arts y Ginestà o Leire Martínez y Marlena. Además, este año, el festival incorpora una ‘Nit d’humor’ el día 13 de agosto, con la participación de los humoristas Miguel Miguel, Isabel Rey y Andreu Casanova.

Un recinto “refrescante y verde”

Este año, el festival da un giro al concepto del espacio donde se ubica. “Se ha construido un ‘village’ para convertir la zona en un jardín refrescante, verde y con respeto por la flora y la fauna”, explica Tito Ramoneda, presidente de The Project. De esta manera, durante el festival, se podrá acceder al ‘Garden Village Experience’, un mercado diseñado por la empresa paisajística La Canòpia. Este espacio contará con una programación propia de música en directo, un mercado con productos de proximidad y oferta gastronómica del restaurante Cal Blay.

Ricard Coll, diseñador y miembro fundador de La Canòpia detalla que la creación del recinto se ha hecho siguiendo “tres ejes clave”: “el incremento de la biodiversidad, la pedagogía y la integración de la fauna”. De esta manera, se busca crear un refugio climático para los asistentes al festival mediante la generación de espacios verdes.

En este recinto se realizarán actuaciones preconcierto de la mano de artistas emergentes de Cataluña: “Seguimos la evolución de los artistas: los que hoy empiezan en el ‘village’ mañana estarán en los grandes escenarios”, argumenta Llimós. Además, habrá música postconcierto de la mano de DJ Dolça y DJ Dolo.

El rango de precios

Todas las entradas saldrán a la venta mañana miércoles 25 de marzo, aunque ya se pueden adquirir los billetes de algunos conciertos. El precio medio de la venta es de 36,5 €, pero varían en función del artista y la localidad, de manera que el rango va de los 25 a los 125 euros.

El recinto cuenta con un aforo total de 3.200 personas entre gradas y localidades de pie. En total, hay 36.000 entradas a la venta y se ha contado con un presupuesto de 1.550.000 euros totales.