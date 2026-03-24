Conciertos de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles de la gira de Rosalía antes de la llegada de "Lux Tour' a Madrid y Barcelona

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Los Odeón premian a Rosalía y a Sabina por el disco y la gira de mayor éxito de 2025 Los Premios Odeón, que reconocen principalmente los trabajos musicales de artistas españoles con mayores éxitos en ventas, han distinguido este lunes a Rosalía con el galardón al "disco del año" por 'Lux' y a Joaquín Sabina por la gira que más entradas vendió en 2025 por su despedida de los escenarios. Organizados desde hace siete ediciones por la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI), que agrupa y representa a los productores fonográficos en España, este lunes ha dado a conocer los destinatarios de estos premios en 27 categorías. Como en 2023, cuando lo consiguió con 'Motomami', Rosalía ha repetido galardón por ser 'Lux' el álbum español más vendido del pasado año, una proeza que consiguió en solo siete semanas en las que se mantuvo como el número 1 en la lista oficial de Promusicae. A unos días de que se publique el Anuario de la Música en Vivo, se ha conocido asimismo que la gira de mayor éxito fue 'Hola y adiós' de Sabina, que para celebrar su retirada de los escenarios dio 71 conciertos a ambos lados del Atlántico, con más de 700.000 entradas vendidas.

La actriz Anne Hathaway reitera su admiración por Rosalía: "Cuando me obsesiono con una canción, es profundo" La actriz Anne Hathaway, fan confesa de Rosalía, fue una de las elegidas este domingo para entregar un premio en los Oscar. Lo hizo junto a Anna Witour, decana de Vogue. Ambas se encargaron de dar el nombre del mejor diseño de vestuario y al mejor maquillaje -ambos ganados por 'Frankenstein'-. Pero mientras se preparaba tuvo tiempo para demostrar su pasión por la cantante catalana. Lea aquí la noticia completa.

Cillian Murphy, protagonista de 'Peaky Blinders', se rinde ante Rosalía: "No he parado de escuchar su música" La gira internacional de Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' ha empezado esta semana en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados. Personalidades de todo el mundo se han mostrado muy sorprendidos con el último disco de la de Sant Esteve Sesrovires, en el que hay colaboraciones con Björk o la flamenca Estrella Morente. En su actuación en los Brit Awards a finales de febrero, donde se coronó como artista internacional del año, su versión de 'Berghain', con orquesta, coros y la invitada Björk, dio la vuelta al mundo. "Sin duda alguna, ha sido una de las mejores actuaciones de los Brit que he visto nunca”, aseguró el humorista Jack Whitehall. No fue el único sorprendido con la actuación. "Vi a Rosalía y Björk en los BRIT y fue una actuación tan increíblemente épica que no he parado de escuchar su música últimamente", ha dicho Cillian Murphy en una entrevista en la BBC. Lea aquí la noticia completa.

El próximo concierto de Rosalía Rosalía ya ha actuado en Lyon, París y Zurich, y ahora sigue su gira encarada a la siguiente ciudad de su itinerario, que será Milán. La cantante catalana tiene concierto en Italia en el Unipol Forum. Lee aquí sobre los conciertos previstos por la artista en las próximas semanas

¿Posible colaboración de Rosalía con BTS? No hay nada parecido a un proyecto de colaboración entre Rosalía y BTS, pero los miembros de la banda de kpop han manifestado en numerosas ocasiones que les encantaría. Cuando Rosalía publicó su primer sencillo de 'Lux', 'Berghain', el líder de la banda manifestó en una charla con los fans que era su canción favorita, en diciembre pasado, y el hecho de que hayan trabajado con su productor musical, El guincho, en la canción de su último disco 'Hooligan' es otra prueba de su sintonía.

El líder de BTS, fan absoluto de Rosalía El líder de la banda de kpop BTS, que arrancó gira este sábado en Seúl, visitó España en 2023 y ya se manifestó fan absoluto de Rosalía. En una entrevista con Efe, RM confesó que la artista es su cantante española preferida y le gustaría colaborar con ella, pero entonces no podía plantearse proyectos de futuro porque justo iba a empezarel servicio militar obligatorio en Corea del Sur, un parón en su meteórica carrera musical que justo ahora ha retomado con su nuevo disco, Arirang. “A todos los miembros de BTS les gusta muchísimo y la respetan mucho”, dijo en aquella ocasión, recién publicado el disco 'Motomami'.

Los Odeón premian a Rosalía Los Premios Odeón, que reconocen principalmente los trabajos musicales de artistas españoles con mayores éxitos en ventas, han distinguido este lunes a Rosalía con el galardón al "disco del año" por 'Lux'. Como en 2023, cuando lo consiguió con 'Motomami', Rosalía ha repetido galardón por ser 'Lux' el álbum español más vendido del pasado año, una proeza que consiguió en solo siete semanas en las que se mantuvo como el número 1 en la lista oficial de Promusicae.

Rosalía confiesa que ha sentido ansiedad antes del show en Zúrich Rosalía se abrió mucho en el último concierto, y así se explicó ante los fans. “Me importa mucho esto e intento dar lo mejor de mi. Salí a pasear por el lago y me cambió el día. Me dio paz y me sentí muy agradecida. Ojalá pueda ofrecer un momento para conectar y recordar que estamos vivos.”

Crecen las búsquedas de alojamientos De acuerdo a los datos de la plataforma Booking, la capital ha registrado un aumento del 63 % en las búsquedas de alojamientos para las fechas de los conciertos de Rosalía (30 marzo,1,2,3 y 4 de abril); No obstante, ha recordado que estos días coinciden con Semana Santa. Para las fechas de los conciertos de Bad Bunny (desde el 30 de mayo al 15 de junio), las búsquedas de alojamientos en Madrid han aumentado hasta un 26 % respecto al mismo periodo del año anterior, ha revelado el análisis de la plataforma. Según la responsable de Booking en España y Portugal, Pilar Crespo, las grandes citas musicales impulsan la demanda de alojamientos en los días de conciertos y atraen a viajeros nacionales e internacionales. "Madrid se ha consolidado como uno de los destinos de referencia en el circuito internacional para los artistas más importantes", ha celebrado, a la vez que ha defendido que la ciudad cuenta con una "amplia" oferta de alojamientos. Airbnb ha considerado, por su parte, que los alquileres de corta duración son "esenciales" para que ciertas ciudades puedan absorber "picos" de demanda durante grandes eventos.