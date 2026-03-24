Eimear McBride, escritora: "¿Puede alguien que ha sido criado como católico escapar de ello realmente?"

Eimear McBride (Liverpool, 1976), es una escritora irlandesa reconocida por una prosa intensa y radicalmente íntima. En 2018 fue reconocida entre las diez mejores escritoras actuales en lengua inglesa según The Times Literary Supplement. Su novela 'Hotel desconegut' (Gata maula) sigue una narradora sin nombre que atraviesa ciudades y hoteles -de Aviñón a Oslo y de Praga a Auckland- en un intento de huir de su identidad.

Los espacios de paso se convierten en lugares de memoria, duelo y negociación con el pasado. Entre el registro de entrada y el de salida, el viaje exterior refleja un profundo desplazamiento interior, convirtiéndose el hotel en un escenario central de la literatura del tráfico y el desarraigo. En todas las habitaciones encuentra lo mismo: el escritorio en un rincón, la moqueta con manchas, las sábanas acartonadas, las cortinas marrones, el ascensor que chirría, los ruidos que vienen del pasillo... este viernes da una charla en el festival MOT de literatura en la biblioteca pública Carles Rahola de Girona.

Entre nosotros: ¿viviría para siempre en un hotel?

¡Definitivamente no!

¿Por qué? No parece que la protagonista de su novela lo pase mal del todo.

Creo que los hoteles son demasiado solitarios para permanecer allí durante mucho tiempo. Así que mucho menos me gustaría vivir allí para siempre.

Una vez limpiada, ¿una habitación de hotel aún conserva el espíritu de su ocupante anterior? ¿Queda siempre uno no sé qué de todos los huéspedes que han pasado por allí?

No, y ese es el punto. Las habitaciones de hotel son un lugar donde tú puedes ser quien quieras ser durante un tiempo. Y después se borra todo rastro, no queda nada de quien ha pasado por allí.

¿Cómo han cambiado los hoteles desde el siglo XIX hasta la actualidad?

Me imagino que los hoteles del siglo XIX eran lugares muy glamurosos, donde la gente socializaba con sus compañeros residentes. Esto es, al menos, la imagen que nos ha llegado gracias al cine y la literatura. Hoy en día los hoteles rara vez son glamurosos, eso de entrada. Y, además, suelen ser muy anónimos.

Algunas personas viajan a miles de kilómetros de distancia, sólo para quedarse dentro del hotel durante un par de semanas: ¿es ésta una buena forma de viajar?

Francamente, no entiendo el atractivo de los hoteles resorte, que es como se llaman estos hoteles a los que usted hace referencia, ya los que efectivamente acude gente a pasar las vacaciones. Considero que el propósito del viaje debe ser experimentar otra cultura, conocerla de primera mano, y no encerrarte dentro de un hotel, por cómodo que sea. No puedo imaginarme nada peor que estar atrapado dentro de un complejo hotelero con un montón de turistas durante una semana o dos.

¿Qué es lo más raro que ha encontrado en una habitación de hotel?

Pues una vez, en una habitación de hotel, encontré un mono en el aseo. Esto fue bastante raro. ¿No le parece?

Al menos, yo nunca he encontrado ninguno, y espero que me dure la suerte. ¿Y lo más extraño que le ha pasado, también en un hotel, monos aparte?

Una vez me alojé en un hotel en el que todo estaba pintado de color negro, incluso las ventanas. Cuando me desperté a medianoche, pensé que me había quedado ciega (ríe).

¿Cree que uno puede escapar de sí mismo, viajando?

Nunca podrás escapar de ti mismo, ¡pero viajar puede ser una gran distracción!

Pero también puede comportar un peligro: ¿si viajas mucho no acabas perdiendo tus raíces?

Depende si quieres perderlas o no. En caso de que no lo quieras, viajar también puede hacerte mucho más consciente de tu procedencia y origen.

Irlanda es un país de arraigada cultura religiosa. Como irlandesa, ¿tiene siempre presente la fe católica, independientemente de si viaja o no?

¿Puede alguien que ha sido criado como católico, escapar realmente? Yo ya no practico el catolicismo, pero reconozco que siempre formará parte de mí.

También como irlandesa: ¿la cerveza la tiene siempre presente?

¡Eso ya le digo que sí!