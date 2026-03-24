Cinco exconsellers de Cultura presentan una querella contra el traslado de las pinturas de Sijena

Cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat de Catalunya -Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa- han presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el traslado de las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), actualmente ubicadas en la sala 17 de la colección permanente del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), al monasterio, con el "principal objetivo de evitar la destrucción o daños irreparables de unas pinturas murales que constituyen Patrimonio Histórico Artístico de la Humanidad".

El abogado y exdiputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, en representación de los exconsellers, ha presentado la querella, que se dirige contra la magistrada del TSJA y los representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, que interpusieron una demanda de ejecución forzosa de la sentencia de 2016, ratificada por el Tribunal Supremo en 2025. Los cinco exconsellers, acompañados de Alonso Cuevillas, han explicado la querella en un acto este martes en les Cotxeres de Sants, en Barcelona.

En la querella, los exconsellers sostienen que, de ejecutarse la sentencia que ordena el traslado de las pinturas murales a Huesca, se podría provocar la “destrucción” o un grave deterioro de estas obras, catalogadas como Bien de Interés Cultural. Los querellantes sostienen que “la ejecución de esta sentencia comportaría la comisión de un delito", tal como recoge el Código Penal, como ha explicado Alonso Cuevillas. En el escrito, subrayan que estas normas protegen de manera específica a bienes integrantes del patrimonio histórico-artístico, como es el caso de las pinturas de Sijena.

Según defienden, la especial protección de estas obras debe prevalecer incluso sobre el derecho a ejecutar una sentencia firme, si dicha ejecución implica un posible daño irreversible. En este sentido, consideran “coherente y necesario” suspender el traslado para evitar consecuencias. En este sentido, Puig, que ha comparecido este martes por videoconferencia, ha asegurado que espera que la querella sirva para evitar este "daño irreparable para la humanidad, que sería la destrucción de estas pinturas".

La querella también pone el foco en posibles responsabilidades penales. Los exconsellers advierten de que, tras haberse presentado informes periciales que alertan de un “peligro seguro de deterioro o destrucción”, insistir en el traslado podría constituir un delito de prevaricación, al actuar con conocimiento del riesgo y desprecio por sus consecuencias. Por todo ello, solicitan al órgano judicial la práctica de diversas diligencias, entre ellas el interrogatorio de los responsables implicados, así como la adopción de medidas cautelares urgentes.

Noticias relacionadas

En el acto, Alonso Cuevillas ha explicado que, con esta querella, también buscan "remover conciencias". "Ya basta de que la Generalitat de Catalunya, el Ministerio y el Ayuntamiento de Barcelona se hayan puesto de perfil y no hayan movido ni un hilo para salvar las obras. Si las obras se destruyen es toda la humanidad la que pierde", ha sentenciado el abogado. En este sentido, Mascarell ha subrayado que este asunto es "esencialmente político" y que han decidido presentar esta querella porque creen que la respuesta por parte de las instituciones "está siendo débil".