Céline Dion vuelve a los escenarios: las pistas que han desvelado el regreso de la cantante

Carteles de 'Pour que tu m'aimes encore' o 'My Heart Will Go On' aparecieron el lunes en París, suscitando intensas reacciones entre los fans de Céline Dion y dejando entrever su gran regreso. También la cantante publicó a última hora de la tarde en Instagram una serie de fotos suyas en la capital francesa en distintos momentos de su vida, acompañadas del breve y enigmático mensaje "Je sais pas comment te dire...".

Céline Dion volverá a subirse a un escenario en otoño de 2026 para ofrecer una serie de conciertos en París, el lugar donde actuó por última vez en 2024 esta estrella, que sufre una rara enfermedad neurológica incurable. Las fechas de los conciertos, que se celebrarían en La Défense Arena, capacidad para 40.000 espectadores, se anunciarán próximamente, según las fuentes consultadas por 'Le Parisien'.

Sin fecha oficial

El diario de 'La Presse' avanza también esta información y pronostica dos conciertos por semana entre septiembre y octubre próximos. Sería la primera vez que Dion, de 57 años y originaria de Charlemagne (en Québec), vuelve al escenario desde su interpretación en lo alto de la Torre Eiffel de la canción 'Hymne à l'amour', de Edith Piaf, en el que fue uno de los momentos álgidos de la ceremonia olímpica inaugural del 26 de julio de 2024.

El público francés volvería así a encontrarse con una artista a la que adoptó definitivamente en 1995 con el éxito del álbum de culto "D'eux", concebido en colaboración con Jean-Jacques Goldman. El disco sigue siendo el álbum francófono más vendido del mundo, con alrededor de 10 millones de copias. Pero hasta el momento no se ha anunciado ninguna fecha oficial por parte de la artista ni de su entorno.

Siete años sin conciertos

Los últimos conciertos de la intérprete de "S'il suffisait d'aimer" se remontan a 2017 en el Hexágono y a 2019 en el resto del mundo. Posteriormente, se vio obligada a interrumpir su gira "Courage World Tour" debido a la pandemia de COVID-19 y más tarde por problemas de salud. La cantante, de 57 años, lucha desde 2022 contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable.

Desde su aparición en los Juegos Olímpicos, rumores difundidos en la prensa apuntaban a la organización de futuros conciertos en París y a un nuevo álbum, diez años después de su último trabajo en francés "Encore un soir", en homenaje a René Angélil, su marido y mentor fallecido.

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Figura mundial de la canción con unos 250 millones de discos vendidos, Céline Dion cuenta tanto con el amor incondicional de sus fans como con el reconocimiento de sus pares, como la estrella británica Adele.