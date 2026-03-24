Aragón carga contra los ex consellers que se oponen al traslado de las pinturas de Sijena: "El independentismo catalán sueña con una Cataluña más grande y eso siempre es a costa de Aragón"

La polémica por las pinturas de Sijena no cesa y este martes se ha escrito un nuevo capítulo. Otro pasaje más en esta historia que, una vez más, ha enfrentado a las partes implicadas: la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón. La piedra en el camino que ha obligado a responder al Ejecutivo de Jorge Azcón ha sido esta vez porque cinco exconsejeros de Cultura de la Generalitat -Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa-, han presentado una querella contra el traslado de las pinturas murales de Sijena, ubicadas en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC), al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca).

La querella va contra la jueza y los representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Sijena que interpusieron la demanda de ejecución de las piezas. "Presentamos esta demanda, lo hacemos al amparo de la legislación española y de la del Parlament de Catalunya, sobre todo, que nos obligaba cuando éramos consellers y ahora nos sentimos obligados como ciudadanos que debemos ejercer nuestras responsabilidades a preservar el patrimonio", ha dicho Puig en una entrevista en TV3.

Este ha expresado que el traslado de las pinturas es un "desbarajuste judicial" fruto de presiones políticas que considera desmedidas y ha acusado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de no hacer caso a varios informes internacionales en contra del traslado y de no encargar otro para que el Instituto del Patrimonio Nacional Español se pronuncie. "Es un instituto que denegó el movimiento de la dama de Elche y que denegó el regreso de la obra Guernica de Picasso a su sitio. Y ahí no han querido intervenir. Aquí hay desidia, también", ha dicho Puig.

"Un intento de carácter político e intimidatorio"

La reacción desde Aragón no se ha hecho esperar por medio del director general de Cultura, Pedro Olloqui, quien ha cargado duramente contra los exconsejeros y rechazando el "recrudecimiento" de las maniobras políticas y administrativas que buscan "obstaculizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes" que ordenan la restitución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena.

Olloqui ha apuntado a nuevo intento "de carácter político e intimidatorio" que busca frenar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que avala el retorno de los bienes a Aragón. Además, ha puesto el foco sobre el perfil de los exconsejeros catalanes. Sobre Laura Borrás ha recordado, por ejemplo, que está "condenada a cuatro años por prevaricación y falsedad documental", mientras que Lluís Puig es un "fugado de la justicia española", ha dicho.

"El independentismo catalán quiere crecer a costa de los derechos culturales de los aragoneses. Sueñan con una Cataluña más grande y eso siempre es a costa de Aragón", ha denunciado Olloqui, quien ha insistido en el "recrudecimiento del conflicto y la negación del Estado de Derecho" por parte también de las instituciones catalanas.

Pedro Olloqui, este martes, durante su comparecencia. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Olloqui también ha hecho referencia a las recientes declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en las que afirmó confiar en los informes técnicos en caso de que estos alertaran de potenciales daños durante el traslado. Unas manifestaciones con las que el ministro "ha tomado partido" por intereses electorales y por su debilidad interna en el gobierno en vez "de estar del lado del Estado de Derecho".

"La viabilidad del traslado es cosa juzgada y reconocida por los propios técnicos del MNAC y su director, pese a que una y otra vez lo quieran ignorar desde las instituciones catalanas y los sectores independentistas. El escenario se agrava también, según ha recordado Olloqui, con la reciente negativa del Museo de Lérida a prestar cinco tablas procedentes del Monasterio de Sijena para una exposición temporal solicitada por el Gobierno de Aragón. Un noticia "muy desagradable, que rompe la línea colaborativa con instituciones catalanas, y en la que el director general ve "un antiaragonesismo claro". "Mi sospecha es que la respuesta habría sido diferente de no provenir de Aragón", ha aventurado.

Olloqui ha advertido de que Aragón "no permitirá que se socaven ni la unidad institucional ni la hegemonía aragonesa" en la defensa de su patrimonio. El Gobierno de Aragón continuará trabajando para garantizar que la sentencia se cumpla. “El fallo es claro. Las pinturas murales deben regresar a Sijena", ha insistido.