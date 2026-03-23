Seis ex-’consellers’ de Cultura apoyan la creación del Ateneu de la Cançó y piden la implicación de las instituciones

El proyecto para crear en Barcelona el Ateneu de la Cançó, un escenario estable para la canción de autor, impulsado desde hace unos años desde el festival Barnasants, cobra un nuevo impulso con la adhesión de seis de los ocho ‘consellers’ de Cultura de los últimos 20 años, que expresan su apoyo a través de una carta abierta. Ferran Mascarell, Joan Manuel Tresserras, Santi Vila, Lluís Puig, Laura Borràs y Àngels Ponsa firman este documento en el que defienden la materialización de un equipamiento, entendido como “una infraestructura clave para preservar e impulsar el género”.

La canción de autor, comienza diciendo la carta, “constituye una de las formas de expresión cultural más genuinas de nuestro país, con raíces que se remontan a la tradición trovadoresca medieval del siglo XII, cuando en los territorios de lengua catalana y occitana nacía una de las primeras grandes expresiones de poesía musicada en lengua románica”. Una tradición que se ha preservado a lo largo del tiempo, que “devino una herramienta fundamental de resistencia cultural y política durante la dictadura franquista” y que hoy sigue siendo un vehículo a través del cual “la juventud creativa puede plasmar la realidad social, política y social”, además de ser “uno de los canales más efectivos de popularización de nuestra poesía entre el gran público”.

Barcelona “todavía no dispone de un equipamiento de referencia dedicado a preservar, estudiar, difundir y proyectar la canción de autor y su legado social y político”, añade la carta. La existencia del Ateneu permitiría “preservar el patrimonio musical y documental” de la canción de autor, así como “impulsar la investigación y la memoria democrática vinculada a la música”, “promover la creación contemporánea en lengua catalana”, “apoyar el talento emergente y el tejido cultural”, “generar espacios estables de exhibición y encuentro artístico”, “reforzar la transmisión intergeneracional” y “proyectar internacionalmente la cultura musical del país”.

Local de titularidad pública

Los firmantes sitúan el Ateneu en la ciudad de Barcelona, como “capital del país”, y destacan al festival Barnasants como su “aliado natural”. La carta concluye con un llamamiento a las instituciones, el Ayuntamiento, la Generalitat, la Diputación y el Ministerio de Cultura, a trabajar con Barnasants y con otras entidades que se puedan sumar para que el proyecto se haga realidad. El Ateneu de la Cançó debe ser así un “equipamiento de titularidad pública y con las fórmulas de gestión adecuadas y los apoyos necesarios”.

La iniciativa de crear el Ateneu de la Cançó lleva unos años de recorrido y, ya en 2020, Barnasants promovió un manifiesto a favor de su creación que suscribieron 260 figuras del mundo musical, entre ellas nombres como Silvio Rodríguez, Serrat, Paolo Conte, Víctor Manuel, Ana Belén, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Sisa, Manolo García, Martirio, David Carabén, Ismael Serrano o Pascal Comelade. Su primer impulsor, Pere Camps, creador de la muestra, indica que el Ateneu debe ser “la casa grande” de los cantautores, un espacio “que pueda combinar el estudio y la preservación de la memoria de la ‘cançó’ con la creación artística contemporánea”. Para el actual director de Barnasants, Marçal Girbau, que el Ateneu no exista “es una absoluta anomalía nacional”, dado que la canción de autor “es probablemente el género artístico más genuino de nuestro país”.

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El proyecto, que toma como referencia equipamientos con apoyo público como la sala Beckett o el Centre Artesà Tradicionàrius, apunta a un espacio de unos 1.800 metros cuadrados que maneje un presupuesto estimado de 1,21 millones de euros, del que la aportación institucional sería del 64%. Barnasants reclama “un mayor compromiso institucional” y “la formalización de un convenio a largo plazo que garantice la estabilidad del proyecto”.