Los pianistas asiáticos vuelven a arrasar en el Maria Canals: dos chinos y un surcoreano, en la final

Dos pianistas chinos, Zhiqiao Zhang de 27 años y Zhu Wang, de 28, y el surcoreano Junho Cha de 20 se han clasificado para la final del 71 Concurs Maria Canals. Los finalistas protagonizarán la última jornada en el Palau de la Música Catalana este miércoles donde interpretarán conciertos de gran exigencia técnica junto a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), dirigida por Manel Valdivieso, su titular.

Las semifinales, copadas por músicos asiáticos, fueron muy reñidas y no se lo pusieron fácil al Jurado internacional presidido por Yukiko Akagi, nueva directora artística del certamen, que en esta edición ha evaluado a 60 concursantes de 25 países.

Zhiqiao Zhang interpretará el 'Concierto para piano y orquesta núm. 3, en re menor' de Rakmanivov, una pieza compleja y exigente para el pianista mientras que su compatriota Zhu Wang ofrecerá el 'Concierto núm. 2 en do menor' del mismo compositor, una famosa pieza de gran lirismo. Junho Cha tocará el 'Concierto núm. 3, en do mayor' de Serguei Prokofiev, una pieza llena de brillo y ritmo exuberante.

"Ha sido casualidad que los tres finalistas sean asiáticos. Cada uno de los finalistas presenta algo muy diferente, vale la pena venir a verlos", asegura la presidenta del jurado. Explica que los 60 concursantes -seleccionados entre 240 candidatos- que han venido a Barcelona han demostrado "un nivel artístico muy alto".

Los miembros del jurado no hablan entre sí para no influenciarse. Se limitan a puntuar. "Es muy importante actuar así porque buscamos el máximo rigor", dice Akagi. Son muchos los factores que influyen en la nota final. "Como jurado somos exigentes porque la vida profesional también lo es. Valoramos la vitalidad, la energía y también el control emocional, no solo la técnica", señala. Todos los concursantes que llegan a la final han superado tres pruebas. "Solo que fallen una se quedan fuera".

A la hora de analizar la potencia de los músicos asiáticos en la clásica cree que la disciplina y horas dedicadas desde pequeños son claves para tener una buena base. "En Asia y en la Rusia de mi época era así. Yo he vivido 21 años en Japón y después seguí aprendiendo en otros países. Los músicos asiáticos necesitan salir fuera y descubrir otras cosas para desarrollar su musicalidad".

Entre los concursantes de este año ha habido muchos de 18 años, la edad mínima para participar en el Maria Canals. "Espero que su experiencia en el concurso les sirva para el futuro. Concursar es una manera de aprender, de ver y escuchar a otros", comenta Akagi, que conoce el concurso desde hace años. Ella misma participó en él en 2005. Quedó en segundo puesto.

Dinero y conciertos

Los candidatos competirán por el Primer Premio Fundació Occidente, máximo galardón del concurso que se concede a los pianistas cuyas puntuaciones obtenidas en la final con orquesta se suman a los resultados ponderados de pruebas anteriores. El primer premio consiste en 25.000 euros y contratos remunerados para tocar con orquestas españolas dentro de sus temporadas. El segundo clasificado obtendrá el Premio Maria Font Carulla, concedido por la Fundación Carulla, dotado con 10.000 euros y el tercero recibirá el Premio Fundació Vila Casas, dotado con 6.000.

El Premio del Público Lluís Soler i Farriols que votarán los asistentes al concierto en el Palau de la Música se traduce en 25 horas de grabación y producción ofrecidas por Solfa Recording.

Como es habitual, la entrega de premios se realizará al día siguiente de la final en Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.