Muere Valerie Perrine, actriz de ‘Superman’ y nominada al Oscar por ‘Lenny’

La actriz Valerie Perrine, conocida por sus papeles en 'Superman' y en 'Lenny', ha fallecido a los 82 años en su casa de Beverly Hills, según ha comunicado su familia a los medios. Según ha explicado la familia, desde 2015 la intérprete estaba diagnosticada con párkinson.

Perrine ganó el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes, el BAFTA a la actriz revelación y estuvo nominada al Oscar por su trabajo en el biopic 'Lenny', sobre el cómico Lenny Bruce, dirigido por Bob Fosse en 1975.

La actriz estadounidense también fue conocida por encarnar a Miss Eve, la novia del villano Lex Luthor (interpretado por Gene Hackman), en las dos primeras películas de ‘Superman’ en el año 1978. Un año después, la intérprete acompañó a Robert Redford y Jane Fonda en 'El jinete eléctrico' (1979), de Sydney Pollack.

Noticias relacionadas

“Afrontó la enfermedad de Parkinson con un valor y una compasión increíbles, sin quejarse jamás”, ha escrito un amigo de la actriz en Facebook, donde también ha anunciado que se ha habilitado una página de GoFundMe para cubrir los gastos del funeral, ya llevaba más de 15 años de lucha contra la enfermedad y había agotado sus recursos.