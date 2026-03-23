Todo listo para el nuevo Phenomena: "Es el mejor momento para ofrecer al público un espectáculo arrollador y distinto del que disfruta en casa"

La sala de cine Phenomena volverá a abrir sus puertas el próximo 2 de abril. Ha estado seis meses y medio cerrada a causa de unas obras de mejora. Desde que dejara de ser una experiencia mensual e itinerante por diversos cines de Barcelona y quedara instalada como sala de programación permanente en lo que fue el cine Nàpols, en la calle Sant Antoni Maria Claret de Barcelona, Phenomena se ha convertido en un auténtico referente de la cinefilia moderna, de un tipo de espectador variado y curioso. La propuesta de la sala es amplia porque “nuestro público se decanta por un cine que combina el espectáculo con un punto introspectivo, desde el autoral de Paul Thomas Anderson a propuestas hiper-comerciales como Marvel”, nos comenta Nacho Cerdà, fundador de Phenomena.

Más de medio año para culminar la obra. Cerdà explica que “se ha llevado una reforma integral que abarca diversos conceptos. Hemos incorporado un proyector láser Christie, además de mejorar ostensiblemente el sonido con un nuevo estudio acústico y la incorporación de altavoces Dolby. Las butacas también se han renovado por completo, mejorando su comodidad”. La proyección y sonido de Phenomena ha sido desde siempre impecable. ¿Qué cambios podrán apreciarse tras las reformas? “El nuevo proyector digital aportará un mayor contraste con negros más profundos y una paleta de colores más rica, además de una definición de imagen mejorada”, aclara Cerdà.

Altavoces por toda la sala

“Por supuesto, seguiremos con las proyecciones en fotoquímico de 35 y 70 mm”, añade, “y hemos implementado sistemas de iluminación escénica, microfonía y tres cámaras con IA para llevar a cabo eventos a nivel profesional, festivales o cualquier otro tipo de celebración cultural”, uno de los aspectos alternativos que nunca se han descuidado en Phenomena. Respecto al sonido, “tendrá una dinámica muy superior mediante la incorporación de altavoces Dolby repartidos de forma distinta para optimizar la experiencia desde cualquier ángulo de la sala”.

"Por supuesto, seguiremos con las proyecciones en fotoquímico de 35 y 70 mm", explica Nacho Cerdà. / EPC

Desde que iniciara las primeras proyecciones de las sesiones de Phenomena Experience en 2010, en el desaparecido cine Urgel de Barcelona con un programa doble en 35 mm formado por ‘Tiburón’ y ‘Alien’, el carácter ‘físico’ y colectivo de la experiencia de ver una película se ha convertido en la razón de ser de una sala que es también un proyecto de vida. “Corren tiempos en los que existen otras formas de entretenimiento que parecen haber eclipsado la exhibición” comenta Cerdà. “Pero considero que es precisamente ahora el mejor momento para ofrecer al público un espectáculo arrollador y distinto del que disfruta en su casa. Todo es compatible, simplemente hay que dar un valor añadido a tu propuesta”.

'Art deco' y siglo XXI

Todo ello, proyecto y características del cine, le llevó a ganar en 2025 el premio Carlo Lizzani a la mejor sala de cine europea, que otorga la Associazione Nazionale Autori Cinematografici y fue entregado el pasado agosto en la Mostra de Venecia. Las reformas no atañen solo a la sala de proyección. “Los espacios del local, principalmente hall y bar, se han transformado en zonas donde el espectador podrá relejarse antes o después de las sesiones en un ambiente muy exclusivo, mezcla de ‘art deco’ con toques tecnológicos del siglo XXI. Totalmente renovado, pero manteniendo el espíritu clásico que caracteriza a Phenomena”.

La sala, la experiencia, cambia por dentro y por fuera, mejora su apariencia y amplifica sus cualidades técnicas. Lo que no varía es la línea de programación: “Combinaremos estrenos en las mejores condiciones junto con propuestas más arriesgadas, cine de repertorio, coloquios, presentaciones. Para nosotros el cine debe ser un gran espectáculo en toda su dimensión, empezado desde el momento en el que cruzas la puerta de entrada”.

Nacho Cerdà en la sala de proyecciones del Phenomena. / Bcn

"El cineasta de cabecera es Nolan"

Cuando las salas de cine empezaban a recuperarse lentamente de los efectos de la pandemia y el confinamiento, hace algo menos de cinco años, Christopher Nolan estrenó ‘Tenet’ como una declaración de principios: el modelo cinematográfico que representa el director de ‘Oppenheimer’ era el más indicado para devolver de forma masiva al espectador a las salas. Preguntado sobre cuáles son las películas que mejor les han funcionado en los últimos años, Cerdà comenta que “el cineasta de cabecera es Nolan, por lo que este año esperamos su nuevo trabajo, ‘La odisea’, con gran expectación”.

Recuerdo un día, en 2019, en el que saliendo de la sala había una cola larguísima para la siguiente sesión, que era ‘Stalker’, una de las obras mayores, y de las más crípticas, de Andrei Tarkovski. También a principios del año pasado, las proyecciones de ‘The Brutalist’, en VistaVisión –el formato alternativo al panorámico que se creó en los años 50– y con el característico intermedio de las películas largas, se convirtió en todo un evento. La oferta es pues muy variada, y toca géneros, épocas y estilos de cine bien diversos. Para Cerdà, “hablamos básicamente de un cine que transmite emociones, ya sea por su puesta en escena o el entorno donde se proyecta. Por eso consideramos que Phenomena debía dar un paso de gigante y proteger la visión de esos cineastas cuya mayor virtud es convertir el cine en el mayor de los espectáculos”.

El retorno será a lo grande: ‘2001, una odisea del espacio’, ‘El resplandor’, ‘Origen’, ‘Interstellar’ ‘Blade runer (The final cut)’, ‘El padrino’, ‘El caballero oscuro’, ‘El mago de Oz’ y la esperada ‘Kill Bill: The whole bloody affair’ son algunas de las películas que podrán verse en Phenomena durante el mes de abril.