Laufey, el jazz viaja dentro del conejo de Troya en el Auditori del Fòrum

Llenó la cantante asiático-islandesa Laufey el Auditori del Fòrum de jóvenes con lazos y coronas de fieltro en su primera vez en Barcelona y ni ella misma daba crédito. “Nunca pensé, hace dos años, que estaría tocando aquí con todas las entradas agotadas, volveré con la banda, os lo prometo”, acabaría declarándose al público antes del primer bis, ya sola en el escenario y sin más apoyo que una Epiphone 335 roja para abordar la conmovedora 'Letter to my 13 years old'.

Aunque suene a cierre de concierto más o menos convencional, el fenómeno Laufey, su música y sus fans (“lauvers”), es justo lo opuesto a lo previsible. Es un mundo que parece desafiar, aunque sea abrazándolas, las leyes de la industria del entretenimiento y la cultura popular contemporánea, como si una alucinación de la IA hubiera tomado forma en un escenario. Es chocante, primero, que la generación Z se vuelva loca con un concierto de bossa nova y baladas jazzy. También, que en medio de un recital de solista y cuarteto de cuerdas con mimbres propios de la música confeccionada entre los años 20 y 60 del pasado siglo, aparezca un conejo gigante en el estrado (se llama Mei-Mei) para entregar la corona al mejor “outfit” del público y que lo reciba una jovencísima chica, Claudia, vestida de bailarina.

El propio origen de la cantante, hija de una violinista china y un empresario islandés y criada entre Washington y Reikiavik, conforma ya un extraño cóctel de partida, aunque el aterrizaje de su formación en música clásica, sus estudios en Berklee y su debut en 'La Voz' y 'Got Talent' islandés la hayan situado en un territorio bastante apacible de pop oldies sofisticado.

Sobre el escenario eso se tradujo el domingo en un show especial que finalizaba su tour europeo con un formato mínimo, con Laufey acompañada solo por un cuarteto de cuerda. Abrió, guitarra eléctrica, con una de sus bossas, 'Fragile', juguetona, pirotecnia en los melismas vocales y apoyada con precisión y gusto por arreglos puntuales del cuarteto. Su vocación, confesó, era que la noche fuera lo más amorosa y acogedora posible (“cozy”), como esperaba ese público fiel que acepta las exigencias fandom no escritas de hacerse su propia corona de fieltro y unas galas a la altura: largas cintas en el pelo, tocados de fantasía, faldas vaporosas… Es el mundo 'whimsical' de Laufey, una atmósfera “magical” donde el jazz del bueno del siglo XX se convierte en balada pop del XXI para los amantes del cosplay.

Más allá de los disfraces, Laufey tiene unas dotes interpretativas extraordinarias, excesivas casi en lo vocal, donde el abuso de la pirotecnia mata a veces la expresión, muy buena en la guitarra y aceptable al sentarse al piano. Su repertorio oscila entre las animadas “Lover girl”, “Mr. Eclectic” o “From the start” (su gran éxito) a las baladas más oscuras de “Silver lining”, “Too little, Too late” o “Snow White”, una canción sobre la esclavitud de la belleza y la obsesión por el aspecto físico que los nativos digitales sufren todavía más y que ella interpretó, al piano, con mucha verdad, valiente.

Con largas introducciones, volcada con su público y empeñada en abrir sus emociones en cada canción, Laufey firmó un concierto sin imposturas, bonito y sencillo ante el que un hombre blanco de cincuenta años como el que esto escribe puede pensar que si los disfraces son el caballo de Troya para traer el legado de Ella Fitzgerald o Jobim a las nuevas generaciones, bienvenidos sean los conejitos gigantes en los conciertos de jazz.