El Auditori de Girona se prepara para vivir por primera vez dos Noches Enderrock. Coincidiendo con el décimo aniversario de la entrega de los Premios Enderrock en Girona y el vigésimo aniversario del Auditori, el Grupo Enderrock amplía la apuesta con dos noches dedicadas a celebrar la buena salud de la música catalana la próxima semana, miércoles y jueves.

Y es que, por la noche antes de la entrega de los Premios Enderrock de música popular, la sala de cámara del Auditori acogerá también la Gala 440 de Clásica y Jazz, que hasta el año pasado se celebraba en un formato matinal en La Mercè.

En cuanto a los galardones, si el año pasado la cosa quedó clara, con Oques Grasses llevándose cuatro de los galardones de la noche, este año, a priori, los XXVIII Premios Enderrock quedarán más repartidos. Ginestà es el grupo más nominado de los Premios Enderrock por votación popular, con tres candidaturas al mejor artista, disco de pop-rock y canción para 'Tot el que ens queda' pero, pisándoles los talones, les siguen Alondra, Buhos, Figa Flawas, La Fúmiga, Oques Grasses y The Tyets, con dos nominaciones.

El resto de finalistas -de Miki Núñez en La Ludwig Band, pasando por Mushka, El Petit de Cal Eril o Cala Vento- son una treintena de candidatos a una sola categoría, algo que, a juicio de la organización, «muestra la diversidad y riqueza del panorama actual de la música catalana».

El resultado de la tercera y definitiva ronda de votación -la segunda, que les ha llevado hasta aquí, rondó los 56.500 votos- se conocerá el jueves 26 en la tradicional noche de los Premios Enderrock dedicada a la música popular, que llegan a su 28ª edición. El día antes, el miércoles 25, se celebrará la Gala 440 de Clásica y Jazz. En este caso, optan al premio por votación popular artistas como Laura Andrés, la Sinfónica de Cobla y Corda de Catalunya, Alba Pujals o Èlia Blasco.

Los galardones especiales

Entre los que ya se saben ganadores están los merecedores de los premios de la crítica -Remei de Ca la Fresca (mejor disco del año), Rosalía (premio especial del jurado), Sidonie (mejor artista del año), Feliu Gasull (mejor disco de clásica) o Irene Reig (mejor disco de clásica)- Irene Reig (mejor disco de clásica) - Irene Reig (mejor disco de clásica).

En la gala de los Premios Enderrock, la cantante ampurdanesa Silvia Pérez Cruz será distinguida con el Premio Enderrock en la Trayectoria coincidiendo con la celebración de sus treinta años de carrera artística; el músico y folklorista Artur Blasco recibirá el de Honor por la recuperación del acordeón diatónico en el Pirineo y la preservación del cancionero de tradición oral de las comarcas de montaña, y Sopa de Cabra, el Enderrock d'Or por sus cuarenta años de carrera. También celebran cuatro décadas Lax’n’Busto, a quien se distinguirá con el Enderrock Estrella para celebrar la efeméride y la reunión de la formación original encabezada por Pemi Fortuny.

La tarde antes, se entregará el Premio Enderrock-440 de Honor al tenor Josep Carreras y el Enderrock-440 en la Trayectoria al pianista de jazz Ignasi Terraza, mientras que Raquel García-Tomàs se levantará con el reconocimiento a la mejor compositora. En esta gala también se entregarán los reconocimientos a la industria musical: Joan Trayter de producción, que reconocerá el trabajo del músico y productor mallorquín Lluís Cabot (akaluigi), que después de encabezar Da Souza ha aportado su sello a los trabajos de Maria Jaume, Fades, Julieta & Mushka, Triquell u Ouineta y y DJ Òscar Dalmau.

Las actuaciones musicales

Como viene siendo habitual, entre premio y premio se estrenarán algunas de las canciones que aspiran a sonar con ganas en los próximos meses. Entre las dos noches se ha previsto una veintena de actuaciones.

En la Gala Enderrock-440 de Clásica y Jazz, que estará presentada por los periodistas Sara Loscos y Oriol Padrós, actuarán conjuntamente Mar Pujol y Ferran Palau, el pianista Ignasi Terraza o Fredrik y la Cobla Ciutat de Girona, que interpretarán La sardana p´en Berto, que conectará poesía y música y será un avance del nuevo disco previsto para noviembre de 2026.

En cuanto a los Premios Enderrock, repetirán como presentadores Alba Riera y Andreu Juanola y habrá una cata de los nuevos trabajos discográficos de Joan Dausà, La Ludwig Band, Mamá Dousha, María Jaime, Fades, Dan Peralbo y El Comboi, Ouineta o Guillem Roma.