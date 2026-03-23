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Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles de la gira de Rosalía tras el concierto del "LUX TOUR" en París
EL PRIMER CONCIERTO: Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour': una ofrenda de temperamento y vanguardia en Lyon
LA ESTÉTICA: Del ballet sagrado al exceso cortesano de una María Antonieta moderna
La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.
La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.
A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.
Crecen las búsquedas de alojamientos
De acuerdo a los datos de la plataforma Booking, la capital ha registrado un aumento del 63 % en las búsquedas de alojamientos para las fechas de los conciertos de Rosalía (30 marzo,1,2,3 y 4 de abril); No obstante, ha recordado que estos días coinciden con Semana Santa. Para las fechas de los conciertos de Bad Bunny (desde el 30 de mayo al 15 de junio), las búsquedas de alojamientos en Madrid han aumentado hasta un 26 % respecto al mismo periodo del año anterior, ha revelado el análisis de la plataforma. Según la responsable de Booking en España y Portugal, Pilar Crespo, las grandes citas musicales impulsan la demanda de alojamientos en los días de conciertos y atraen a viajeros nacionales e internacionales. "Madrid se ha consolidado como uno de los destinos de referencia en el circuito internacional para los artistas más importantes", ha celebrado, a la vez que ha defendido que la ciudad cuenta con una "amplia" oferta de alojamientos. Airbnb ha considerado, por su parte, que los alquileres de corta duración son "esenciales" para que ciertas ciudades puedan absorber "picos" de demanda durante grandes eventos.
Citas musicales, repunte de la ocupación
"Cada vez que la ciudad acoge citas musicales de gran formato o grandes eventos, se produce un repunte significativo de la ocupación, especialmente en los días previos y durante la celebración de los eventos", ha confirmado a EFE la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Mar de Miguel. La asociación -que representa 300 establecimientos- celebra el impacto que generan estos eventos en la industria puesto que, tal y como ha asegurado, cuando se celebran en periodos de menor actividad turística, contribuyen a desestacionalizar la demanda. Por ejemplo, la ocupación prevista por la asociación en julio del pasado año se elevó por encima del 72 %, varios puntos por encima de la media mensual coincidiendo con festivales como Mad Cool y Río Babel o conciertos como los de Iron Maiden o Rauw Alejandro. La prueba de este impacto la corroboran también los dos conciertos que ofreció la artista internacional Taylor Swift en la capital en mayo de 2024: la ocupación hotelera pasó del 70 % el 27 de mayo al 90 % en los días de los conciertos. Informa Efe.
De Rosalía a Bad Bunny: el eco de los grandes conciertos resuena en los hoteles madrileños
Diez conciertos del puertorriqueño Bad Bunny y cuatro de la catalana Rosalia engrosan la lista de las grandes citas musicales que se celebrarán en Madrid en los próximos meses y que resonarán en los alojamientos turísticos y hoteleros, con un aumento de la ocupación según las previsiones del sector. Las giras mundiales de muchos artistas tienen su parada en las próximas semanas en Madrid, por donde pasarán cantantes como la catalana Bad Gyal, el británico Louis Tomlinson, el italiano Eros Ramazzotti, el malagueño Pablo Alborán y el grupo La Oreja de Van Gogh. Dos de las citas más esperadas son la de Rosalía, que con casi todas las entradas agotadas actuará en el Movistar Arena en Semana Santa, y la de Bad Bunny, que aterrizará en Madrid tras una gira mundial con diez conciertos programados en el estadio Riyadh Air Metropolitano entre mayo y junio. Informa Efe.
Lara Malvesí / EFE
Los biógrafos de Rosalía: "Ha llegado a lo más alto sin ser un producto prefabricado"
Un amigo de los biógrafos de Rosalía, Albert, fue a verla cuando aún no la conocía nadie a un pequeño bar del Raval. La artista le preguntó al terminar si le había gustado y le pidió el móvil para avisarle de futuras actuaciones. Días después le envió un audio con nuevas fechas. Albert aún guarda el audio como oro en paño. Ella ya no usa desde hace años aquel número.
Esa anécdota de los primeros días de Rosalía abriéndose camino y fidelizando a su todavía entonces pequeño núcleo de seguidores sirve de punto de partida para contar el ascenso de la estrella en la biografía 'Buscando a Rosalía' (Kultrum) que firman a cuatro manos los periodistas Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra.
Ambos han indagado en el pasado de una Rosalía que "seguramente sea la artista mejor formada a nivel estatal", explican en una entrevista con EFE, en la que han hecho hincapié en su paso por escuelas de danza y música como el Taller de Músics y la ESMUC.
"Ha llegado a lo más alto sin ser un producto prefabricado", afirma Rodríguez, quien opina que "la figura más importante tras la carrera de Rosalía es la propia Rosalía".
Su formación multidisciplinar, una determinación incansable, altas dosis de talento y conocimientos musicales y, claro, su voz, son el cóctel tras el éxito de Rosalía Vila Tobella, nacida en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) en 1992.
Una artista de su generación
En ese sentido, Rodríguez apunta que Rosalía es "una artista muy de su generación" por haber nacido en un momento de libre acceso, incluso en las localidades pequeñas, a escuelas de música.
Laura Estirado
Rosalía luce coquette en París, con un minivestido de Susmie's Collection, la firma de dos jóvenes de Barcelona
Susmie's, la marca de bisutería y complementos de dos emprendedoras de Barcelona, Marina Gaspar y Laia Triquell que lucen desde Karol G a Begoña Vargas, ha sido la elegida por Rosalía para vestirse durane su estancia en París. Lazos, volantes, el rosa empolvado y lazos románticos. Este es el minivestido de escote de palabra de honor con un lazo, cuerpo recto y minifalda de volantes. Un modelo muy coquette de Susmie's Collection, la marca de Laia Triquell y Marina Gaspar. Se trata, concretamente, del 'Gardenia Pink Dress', a la venta por 69 euros en la web de la firma.
Si quieres conocer más detalles sobre esta marca, puedes leer aquí una entrevista con las dos creativas de Susmie's Collection.
De Rosalía a Bad Bunny: el eco de los grandes conciertos resuena en los hoteles madrileños
Diez conciertos del puertorriqueño Bad Bunny y cuatro de la catalana Rosalia engrosan la lista de las grandes citas musicales que se celebrarán en Madrid en los próximos meses y que resonarán en los alojamientos turísticos y hoteleros, con un aumento de la ocupación según las previsiones del sector. Las giras mundiales de muchos artistas tienen su parada en las próximas semanas en Madrid, por donde pasarán cantantes como la catalana Bad Gyal, el británico Louis Tomlinson, el italiano Eros Ramazzotti, el malagueño Pablo Alborán y el grupo La Oreja de Van Gogh. Dos de las citas más esperadas son la de Rosalía, que con casi todas las entradas agotadas actuará en el Movistar Arena en Semana Santa, y la de Bad Bunny, que aterrizará en Madrid tras una gira mundial con diez conciertos programados en el estadio Riyadh Air Metropolitano entre mayo y junio. "Cada vez que la ciudad acoge citas musicales de gran formato o grandes eventos, se produce un repunte significativo de la ocupación, especialmente en los días previos y durante la celebración de los eventos", ha confirmado a EFE la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Mar de Miguel.
Angel Schlesser: "Nos adelantamos a Rosalía"
La firma Angel Schlesser hace del negro su religión en 'Responso', la colección con la que de una manera irónica viaja de la estética "más rancia" setentera y ochentera española hasta las líneas puras de los diseños de la alta sociedad neoyorquina de esa misma época. Una manera de continuar con la tendencia de la ola espiritual que sobrevuela las artes, "nos adelantamos a Rosalía", ha señalado a EFE el director creativo de la firma, Alfonso Pérez, que en la anterior edición se inspiró en la liturgia del funeral del Papa Francisco con 'Reliquia'. Schlesser ha abierto la jornada de este sábado en la pasarela madrileña con prendas que remiten a esa España de los 80 "rancia, donde todavía las señoras se arreglaban mucho para salir a tomar una copa a media tarde", resalta Alfonso Pérez.
Grandes conciertos como el de Rosalía y Bad Bunny abarrotan los hoteles madrileños
Diez conciertos del puertorriqueño Bad Bunny y cuatro de la catalana Rosalía engrosan la lista de las grandes citas musicales que se celebrarán en Madrid en los próximos meses y que resonarán en los alojamientos turísticos y hoteleros, con un aumento de la ocupación según las previsiones del sector.
Las giras mundiales de muchos artistas tienen su parada en las próximas semanas en Madrid, por donde pasarán cantantes como la catalana Bad Gyal, el británico Louis Tomlinson, el italiano Eros Ramazzotti, el malagueño Pablo Alborán y el grupo La Oreja de Van Gogh.
Dos de las citas más esperadas son la de Rosalía, que con casi todas las entradas agotadas actuará en el Movistar Arena en Semana Santa, y la de Bad Bunny, que aterrizará en Madrid tras una gira mundial con diez conciertos programados en el estadio Riyadh Air Metropolitano entre mayo y junio.
José Manuel Vila, el padre de Rosalía que prefiere la discreción y la vida tranquila lejos de los focos
La revista 'Vanity Fair' publica un reportaje sobre el padre de Rosalía, una figura de la que poco se sabe. José Manuel Vila es una figura reservada que ha optado por mantenerse al margen del éxito internacional de su hija. Nacido en Cudillero (Asturias) y con raíces gallegas y andaluzas, emigró a Catalunya, donde fundó su familia junto a Pilar Tobella, de quien se separó en 2019. Tras jubilarse, dedica su tiempo a pintar cuadros psicodélicos y disfrutar de su pasión por las motos, siempre mostrando orgullo por su hija en redes sociales y preservando un estilo de vida sencillo y alejado del foco mediático.
Jordi Bianciotto
El Guincho, productor de Rosalía, también con BTS
Trabajó con Rosalía y ahora lo hace.....con BTS en su retorno mítico. Cuenta Jordi Bianciotto que la pista del nuevo album que se titula 'Hooligan', donde se cruzan el rap furioso y el falsete lírico, con cuerdas sinfónicas vertiginosas y ganchos extramusicales (risas siniestras, el roce de las espadas) en una producción dominada por el canario El Guincho.
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