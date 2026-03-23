Empieza la reforma del Teatre Principal de la familia Balañá, en las Ramblas

Han comenzado las obras de recuperación del Teatre Principal, el teatro más antiguo de Barcelona y uno de los espacios escénicos con mayor valor histórico de la ciudad, que suma 10.000 metros cuadrados de superficie.

El proyecto es una iniciativa de Atir Hospitality, que ha alcanzado un acuerdo con la familia Balañá para devolver la actividad cultural a uno de los activos arquitectónicos más emblemáticos de la capital catalana. La intervención tendrá una duración aproximada de 30 meses y se desarrollará por fases. La primera de ellas se centrará en la rehabilitación integral de la fachada, una pieza esencial del edificio y un referente histórico de La Rambla.

Esta etapa incluye la recuperación de las vidrieras originales de ocho metros de altura, que volverán a lucir gracias al trabajo de artesanos locales especializados en vidrio y restauración patrimonial, con el propósito de preservar su carácter único y su valor arquitectónico.

“El Teatre Principal forma parte de la historia cultural de Barcelona y creemos que un espacio con este legado merece recuperar y ampliar su función para que vuelva a ocupar un lugar central en la vida cultural de la ciudad”, afirma José María Trénor, fundador y CEO de Atir Hospitality. “Nuestro compromiso es rehabilitar el edificio respetando su valor patrimonial y devolverlo a los ciudadanos como un punto de encuentro vivo para la cultura".

El proyecto, desarrollado por la reconocida firma arquitectónica Batlleiroig, se plantea con la voluntad de preservar las características patrimoniales de espacios excepcionales como la Cúpula Venus, obra de Francesc Daniel Molina de mediados del siglo XIX; el Teatro Latino, un teatro de pequeñas dimensiones, y el Jai Alai, un frontón, ambos resultado de la actuación de Adolf Florensa de inicios del siglo XX; y finalmente, el propio Teatre Principal, reconstruido en 1934 tras diversos incendios y con una decoración de estilo Art Déco.

Para su socio fundador, Enric Batlle, “uno de los principales objetivos del proyecto es articular adecuadamente estos espacios entre sí, con los servicios comunes que se requieren y los accesos al edificio desde La Rambla y el Raval”.

El edificio se integrará con la nueva Rambla, que penetrará de forma sutil en el complejo, reforzando su conexión con el entorno urbano.

El Teatre Principal se concibe como un espacio de programación cultural diversa que, una vez finalizado el proyecto, prevé acoger teatro, teatro musical, música en vivo y exposiciones temporales, complementada con una oferta de restauración. El proyecto cuenta con el acompañamiento de un consejo asesor formado por perfiles de referencia en el sector: Jordi Sellas, Julia Gómez Cora y Ventura Barba, que contribuirán a definir el posicionamiento cultural del equipamiento y su conexión con el sector.

El Teatre Principal de Barcelona es el teatro más antiguo de la ciudad. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XVI, cuando entre 1597 y 1603 se construyó en este emplazamiento un primer corral de comedias conocido como Teatre de la Santa Creu, vinculado al antiguo Hospital de la Santa Creu, que destinaba los ingresos de las representaciones a financiar su actividad asistencial.

Durante siglos, el equipamiento fue uno de los principales escenarios de la vida cultural barcelonesa y un punto de referencia para las artes escénicas en la ciudad. A lo largo de su historia, el edificio fue reconstruido y transformado en varias ocasiones, especialmente tras el incendio que lo destruyó en 1787 y que obligó a levantar un nuevo teatro inaugurado al año siguiente. En el siglo XIX adoptó el nombre de Teatre Principal y en 1847 fue cuando el arquitecto Francesc Daniel Molina llevó a cabo una reforma que definió buena parte de su configuración arquitectónica actual.