Almodóvar y 'Torrente' disparan la taquilla española a uno de los mejores marzos desde 2014

El fenómeno de 'Torrente, presidente', que ha superado los dos millones de espectadores en diez días y ha acumulado 16 millones de recaudación, unido al buen estreno de 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, que ha recaudado casi 700.000 euros en su primer fin de semana, ha disparado los datos de taquilla en España.

Con 8,8 millones de euros y más de un millón de espectadores, este fin de semana ha sido el segundo mejor de un mes de marzo en cines españoles desde 2019 -solo superado por el anterior, cuando se estrenó la nueva película de Santiago Segura- y uno de los mejores desde 2014, según los datos provisionales de ComscoreMoviesSpain analizados por el experto Pau Brunet, de Box Office España.

Así, 'Torrente, presidente' (Sony) es ya la película más taquillera del año, y su descenso en el segundo fin de semana desde su llegada a las pantallas el día 13 -ya hecha la promoción que su director y protagonista prefirió evitar antes del estreno- ha sido solo del 22 %.

En cuanto a la nueva película de Pedro Almodóvar, desde su estreno el viernes 20 de marzo recauda un estimado de 695.400 euros en 305 salas, una cifra que mejora los ingresos de 'La habitación de al lado' (587.300) y 'Madres Paralelas' (613.000), ambas estrenadas en otoño.

"Los comentarios y críticas del film han sido muy positivos, y es de esperar que con el efecto boca-oreja y las vacaciones de Semana Santa le puedan dar una opción de mantenerse para superar los 3 millones de euros", ha remarcado Brunet.

Ante algunas informaciones que han comparado ambos estrenos, el propio Santiago Segura señaló el pasado sábado en sus redes sociales: "A nivel mundial Pedro Almodóvar es una marca reconocida y respetada, arrasa a nivel de premios y festivales (potencia la marca España) y sus taquillas son espectaculares. Yo fuera de España no vendo una escoba. Todo hay que decirlo".

Pedro Almodóvar es el director español con mayor éxito internacional y acumula más de 70 millones de espectadores en España, Europa y Estados Unidos. Su productora, El Deseo, ha generado un patrimonio neto superior a 48 millones de euros.

En paralelo, la película de Disney y Pixar 'Hoppers', estrenada el 6 de marzo, se ha mantenido por encima del millón de euros este fin de semana, lo que también ha supuesto un gran apoyo de los datos de taquilla.