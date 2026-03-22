Ulli Lust: "En la Prehistoria, la empatía fue más determinante para la supervivencia humana que la agresividad"

Cuando los arqueólogos del siglo XIX hallaron restos prehistóricos de esqueletos, de seres altos y corpulentos, con una estructura muscular atlética, con lanzas y armas a su alrededor, pensaron que eran hombres. "Pero nuevas técnicas genéticas y de ADN demostraron que eran mujeres", recalca la austriaca Ulli Lust, profesora de la Universidad alemana de Hannover y autora de un estudio científico y académico en cómic que rompe la tradicional mirada masculina sobre la Edad de Piedra, cuyo relato había minusvalorado el papel de la mujer. "Los libros e historiadores del XIX tenían un prejuicio de género. Dibujaban a los hombres prehistóricos tallando figuritas femeninas, pintando en las paredes de las cuevas o cazando. Pero la realidad es que en las cuevas había huellas de manos y pies de mujeres, niños y hombres. Y es curioso que no se considerase que las mujeres prehistóricas pudieran hacer arte. Por suerte, la perspectiva ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años".

"Las sociedades de la Prehistoria eran igualitarias. Ellas también cazaban"

Lust (Viena, 1967), profesora además de la Escuela de Arte de Berlín-Weissensee, ha destilado años de estudio y documentación académica y científica en las viñetas del ensayo ‘La mujer como lo humano. Al principio de la historia’ (Garbuix Books), primer cómic en ganar el Premio alemán del libro de no ficción 2025, del que ha vendido 50.000 ejemplares en Alemania y del que ya tiene lista una continuación.

"La inmensa mayoría de representaciones en la Edad de Hielo eran de mujeres, y algunas, de animales, no de guerreros"

"Las sociedades de la Prehistoria eran totalmente igualitarias. Los cazadores funcionaban igualitariamente porque eso les ayudaba a conseguir sus objetivos, así que ellas también cazaban. Los cazadores-recolectores de hace 250.000 años compartían tareas, establecían relaciones y vínculos y cuando surgía un problema no se quedaban a pelear sino que se iban, eran nómadas. La jerarquía social se inició con la agricultura en el Neolítico. Entonces las mujeres empezaron a tener hijos cada año, no cada tres o cuatro años como sucedía antes, y eso las debilitaba físicamenente", relata en entrevista Lust, que debutó en el cómic con el autobiográfico ‘Hoy es el último día del resto de tu vida’, sobre su juventud punk en los 80 y premiado en el festival de Angulema.

Página de 'La mujer como lo humano'. / Ulli Lust

También autora de ‘Cómo traté de ser una buena persona’, Lust desmonta otro tópico en ‘La mujer como lo humano’. "Tradicionalmente se ha considerado la empatía como una característica femenina ‘soft’, secundaria. En cambio, ha sido mucho más determinante para la supervivencia humana que la agresividad. Y con empatía no me refiero solo a ayudar a los demás sino a ser capaz de comprender al otro y a colaborar. Esto es importante, porque tenemos la imagen de los hombres prehistóricos asociada a la de gorilas agresivos y salvajes, pero las investigaciones demuestran que no eran así, sino que eran sociedades grupales y empáticas, donde se cuidaban unos a otros, los niños se criaban en comunidad, lo que quitaba presión a las madres, y huían del reparto de roles tradicional de hombres cazadores y mujeres recolectoras. No hay rastro en ningún hallazgo arqueológico de jerarquía entre sexos o grupos. De hecho, la agresividad como la conocemos no apareció hasta 5.000 años antes de Cristo", relata.

Página de 'La mujer como lo humano'. / Ulli Lust

Otorgando un papel clave al arte prehistórico, Lust destaca que "la inmensa mayoría de representaciones en la Edad de Hielo eran de mujeres, y algunas, de animales, no de guerreros -por ello el título del libro alude a que la representación del ser humano era mujer- , algo que revela la importancia que tenían las mujeres en aquellas comunidades". La mayoría de las estatuillas talladas encontradas, como las famosas Venus de Willendorf o la Mujer de Hohle Fels, "son de mujeres de cierta edad, de 30 o 40 años, de pechos prominentes y/o caídos y amplias caderas. Están desnudas, pero no creo que fuera por motivos sexuales sino simplemente porque era lo normal, pues solo se abrigaban si hacía frío. No sentían vergüenza o pudor porque estaban todos juntos en cuevas sin noción de privacidad".

Bonobos y chimpancés

No es baladí que el libro hable del comportamiento de bonobos y chimpancés. En los primeros prima la cooperación y hay un ligero dominio de las hembras; en los segundos, la competencia, y son los machos quienes dominan. "En la Prehistoria ‘eran más bonobos’, hoy hay ‘más gorilas’, como Elon Musk -sonríe-. Hoy el 100% de los gobernantes son chimpancés. Es muy preocupante lo que está pasando en EEUU", reflexiona al margen. Y continúa: "En realidad hoy día tenemos un poco de bonobos y un poco de chimpancés. La evolución no ha seguido solo el camino de los chimpancés sino que se pudo escoger una sociedad igualitaria o el matriarcado en vez de un grupo comandado por un líder. Hoy, la tecnología se ha convertido en religión", lamenta.

Página de 'La mujer como lo humano'. / Ulli Lust

El color rojo y ocre

Recurrente es el color ocre y rojo. Tanto en las pinturas rupestres como en adornos fúnebres y ornamentos de cuerpos y ropas. "Hay figuritas femeninas de ese color incluso antes de la aparición del Homo Sapiens, en restos sudafricanos de hace 300.000 años, así que cuando los Sapiens se fueron de África hace 50.000 años se llevaron esa tradición con ellos. Es el color de la humanidad -opina-. Además, el rojo es invisible para muchos animales, así que era un buen color para pintarse si iban de caza. Se cree que se pintaban la piel, la cara y el pelo". Era, concluye, un color "simbólico y mágico".