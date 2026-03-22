Campeonato nacional
El rapero Chuty se proclama pentacampeón de la Freestyle Master Series (FMS) España
Arkano se alzó con la segunda posición en la liga de rap improvisado y, junto al campeón, representará a España en la FMS Internacional 2026, que se celebrará el 25 de abril en Ciudad Juárez (México)
Las marcas ponen el foco en el 'freestyle' para atraer a los más jóvenes: "La FMS convierte un hobby en una profesión"
El rapero madrileño Chuty se proclamó campeón de la Freestyle Master Series (FMS) España 2025/2026 tras cerrar la temporada con una actuación sólida que le permitió conquistar su quinto título y ampliar su legado como una de las figuras más dominantes de la historia de la disciplina.
En una jornada final disputada en Madrid, el líder cumplió con las expectativas al imponerse al argentino Stuart y a Barón, y certificó así un campeonato que había sostenido a lo largo del curso con regularidad y solvencia. Su desempeño, rendimiento, constancia y competitividad volvieron a situarle como la referencia indiscutible del circuito nacional.
FMS Internacional 2026
Junto a él, Arkano logró asegurar la segunda posición de la tabla tras una jornada de altibajos en la que cayó ante Nitro, pero se rehizo con una victoria frente a Sweet Pain. El alicantino acompañará a Chuty como representante español en la FMS Internacional 2026, que se celebrará el próximo 25 de abril en Ciudad Juárez (México).
La fecha también dejó otras actuaciones destacadas, como el doble triunfo de Dani VK ante Fabiuki y Nez; así como la regularidad de Zasko, que se impuso tanto a Fabiuki como a Nitro. Por su parte, Alek logró una victoria frente a Nez, aunque no pudo repetir ante Barón, mientras que Sweet Pain abrió la jornada superando a Stuart antes de caer ante Arkano.
El evento contó además con dos batallas de exhibición en las que Babi e Invert hicieron vibrar al público en un homenaje al 'freestyle' más clásico, mientras que Exe se impuso a Nocre en una batalla de talentos emergentes.
Con este desenlace de la octava temporada, Chuty consolida una hegemonía sin precedentes en FMS España y se proyecta, junto a Arkano, hacia una nueva oportunidad internacional en México, donde buscará volver a refrendar su dominio nacional en el escenario global.
- Chuck Norris, en directo: última hora de la muerte del actor y reacciones
- Muere a los 86 años el actor Chuck Norris: ranger, karateka y 'action hero' por excelencia
- Novedades en la TDT: llega un nuevo canal y otros dos cambian para poder verse en Youtube
- Benedetta Tagliabue se suma al 'dream team' de arquitectos del metro más bonito del mundo, el de Nápoles
- Rosalía profundiza en su fe en Dios en su entrevista con Ana Milán: 'Ahora soy más de rezar que de ir al psicólogo
- Bad Gyal en bucle, con lujo y monotema, en el estreno del 'Más cara tour' en el Palau Sant Jordi
- Las manos que cosen', el homenaje a las modistas de Balenciaga: 'Lo que aprendíamos en la Maison no se enseñaba en otro sitio
- Zara se rinde al universo Almodóvar: la camiseta que convierte 'Amarga Navidad' en el mejor escaparate del director