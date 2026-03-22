Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles de la gira de Rosalía tras el concierto del "LUX TOUR" en París

Los biógrafos de Rosalía: "Ha llegado a lo más alto sin ser un producto prefabricado"

Un amigo de los biógrafos de Rosalía, Albert, fue a verla cuando aún no la conocía nadie a un pequeño bar del Raval. La artista le preguntó al terminar si le había gustado y le pidió el móvil para avisarle de futuras actuaciones. Días después le envió un audio con nuevas fechas. Albert aún guarda el audio como oro en paño. Ella ya no usa desde hace años aquel número.

Esa anécdota de los primeros días de Rosalía abriéndose camino y fidelizando a su todavía entonces pequeño núcleo de seguidores sirve de punto de partida para contar el ascenso de la estrella en la biografía 'Buscando a Rosalía' (Kultrum) que firman a cuatro manos los periodistas Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra.

Ambos han indagado en el pasado de una Rosalía que "seguramente sea la artista mejor formada a nivel estatal", explican en una entrevista con EFE, en la que han hecho hincapié en su paso por escuelas de danza y música como el Taller de Músics y la ESMUC.

"Ha llegado a lo más alto sin ser un producto prefabricado", afirma Rodríguez, quien opina que "la figura más importante tras la carrera de Rosalía es la propia Rosalía".

Su formación multidisciplinar, una determinación incansable, altas dosis de talento y conocimientos musicales y, claro, su voz, son el cóctel tras el éxito de Rosalía Vila Tobella, nacida en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) en 1992.

Una artista de su generación

En ese sentido, Rodríguez apunta que Rosalía es "una artista muy de su generación" por haber nacido en un momento de libre acceso, incluso en las localidades pequeñas, a escuelas de música.