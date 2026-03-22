El líder de BTS cantó sentado en el concierto de su regreso: “no es tan grave”

El concierto de retorno de BTS a los escenarios de este sábado en Seúl fue un acontecimiento histórico para la banda y para el universo pop, porque abrió la gira más esperada de la banda de Kpop en el momento más dulce del fenómeno global.

El líder del grupo, el rapero RM, abrió el concierto que se emitió en streaming por Netflix para todo el planeta con una frase rompedora, “we are back (hemos vuelto)”, y tuvo varios momentos para agradecer a las miles de personas que se acercaron a la explanada de Gwanghwamun a escucharles su presencia pese al frío y las incomodidades.

“Después de una larga espera de 4 años, los siete miembros nos reunimos de nuevo para veros aquí, en este espacio lleno de significado”. La plaza de Gwanghwamun es una de las más simbólicas de Corea, y en 2024 ya se llenó por motivos bien distintos, las protestas contra el régimen del presidente depuesto Yoon Suk Yeol , que impuso la ley marcial y logró ser destituido tras el movimiento popular de rechazo. El ex presidente surcoreano acaba de ser condenado por la justicia del país a cadena perpetua.

Aquellas manifestaciones que llenaron hace dos años la plaza fueron protagonizadas por los jóvenes y los palos de luz típicos de los seguidores del Kpop también fueron protagonistas, como en esta ocasión mucho más desenfadada.

RM, engalanado de blanco y negro como el resto de la banda, vivió de una forma muy especial el retorno a la música en directo. Buena parte del concierto se le vio sentado en un taburete metálico en el escenario, desde donde interpretó alguna de las canciones, pero también lo usó para seguir atentamente las coreografías que ejecutaban los otros seis miembros de BTS.

El grupo de K-pop BTS actúa en el escenario durante el concierto ‘BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG’ en la plaza Gwanghwamun, en el centro de Seúl, Corea del Sur, / Kim Min-Hee / POOL / EFE

Algunas de estas interpretaciones lo incluyeron de forma tangencial, y sus compañeros se acercaban a él para hacerle partícipe de los números musicales con cariño y algún gesto divertido, pero a las fans no les pasó desapercibida su ligera cojera, sobre todo cuando se desplazaba por los dos escenarios unidos por unos escalones.

El grupo de K-pop BTS actúa en el escenario durante el concierto ‘BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG’ en la plaza Gwanghwamun, en el centro de Seúl, Corea del Sur / Kim Hong-Ji / POOL / EFE

Y es que bajo sus pantalones negros anchotes, el líder de BTS cargaba con una escayola que le tiene inmovilizado el tobillo.

El mismo RM contó antes del concierto que se había lesionado durante los ensayos del concierto. “Quiero contaros algo desgraciado”, avanzó a las fans de la Army, como se conoce el grupo de seguidoras fieles que se organizan para dar apoyo a BTS. “Ensayaba muy duro para el concierto y acabé con una lesión en el tobillo. No estaré preparado para actuar bien, pero estaré presente en el escenario para veros, cantar y animaros”.

A pocas horas del concierto prometía trabajar duro para recuperarse para el concierto, y realmente pudo participar bastante activamente. “No os preocupéis porque no es tan serio”, explicó para tranquilizar a las fans.

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El grupo de K-pop BTS actúa en el escenario durante el concierto ‘BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG’ en la plaza Gwanghwamun, en el centro de Seúl, Corea del Sur / YONHAP / POOL / EFE

La compañía de la banda Bihgit Music, lanzó un comunicado en que explicaba el alcance de la lesión de RM: según los médicos, el líder de BTS sufre “un esguince del hueso accesorio navicular, un desgarro parcial de ligamentos y una contusión del astrágalo (con daño e inflamación de ligamentos)”. Recomendaron el uso de escayola y limitación de movimientos durante al menos dos semanas.