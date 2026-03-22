Muere Jamie Blanks, el director de 'Leyenda urbana'

El cine de terror ha perdido al director y compositor australiano Jamie Blanks que ha fallecido en su casa de Melbourne a los 54 años de forma inesperada, según ha explicado su familia. Destacó con filmes como 'Leyenda urbana' y 'Un San Valentín de muerte'. "Se estaba preparando para dirigir otra película. Seguía muy activo apoyando a otros cineastas y desarrollando sus propios proyectos", destacaron sus allegados tras su fallecimiento el viernes.

Blanks estudió en la Escuela de Cine de Swinburne donde filmó varios cortos. Su salto al cine de Hollywood a finales de los 90 llegó en pleno renacimiento del terror 'slasher' gracias al guionista y productor Kevin Williamson, tras el éxito de 'Scream' y 'Sé lo que hicisteis el último verano'. Tenía 26 años cuando rodó su primer film en Hollywood, 'Leyenda urbana' (1998). En aquella película contó con actores jóvenes que harían carrera: Alicia Witt, Rebecca Gayheart, Joshua Jackson, Michael Rosenbaum, Tara Reid y Jared Leto. Y con apariciones estelares de figuras del terror como Robert Englund y Brad Dourif. La película recaudó 72 millones de dólares y se ha convertido en un título de culto.

Su otro film más destacado fue 'Un San Valentín de muerte' (2001) donde explora los dramas adolescentes sin resolver a través de un asesino enmascarado que acosa a un grupo de mujeres unidas por un oscuro secreto.

Blanks regresó a Australia tras el nacimiento de su primer hijo. Allí dirigió otras películas como 'Aviso de tormenta' (2007) y 'Largo fin de semana' (2008), ambas basadas en guiones de Everett de Roche. El cineasta también trabajó como editor, compositor, operador de cámara, productor y supervisor de postproducción en diversos films.