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Cap Butaca Buida 2026

El público infantil inaugura el Cap Butaca Buida

"En el teatro no te duelen los ojos como pasa con la tele", destacó Unai, espectador de seis años del espectáculo de marionetas de 'L'aneguet lleig'

Cap Butaca Buida celebra su tercera edición con el 'Pa del Teatre'

Barcelona. 21.03.2026. Cultura. Función de teatro de marionetas ‘ El patito feo’, en la sala La Puntual en el Born, dentro de la jornada ‘Cap butaca buida’ que se celebra hoy. Fotografía de Jordi Cotrina

Barcelona. 21.03.2026. Cultura. Función de teatro de marionetas ‘ El patito feo’, en la sala La Puntual en el Born, dentro de la jornada ‘Cap butaca buida’ que se celebra hoy. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC

Marta Cervera

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Barcelona
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Los más peques y jóvenes junto a sus familiares han sido los primeros en participar en la tercera edición de Cap Butaca Buida, una auténtica fiesta de las artes escénicas destinada a promover la experiencia de ir al teatro. La Puntual, una sala situada cerca del Museu de la Xocolata en barrio de La Ribera especializada en títeres, marionetas, sombras chinas y todos los objetos que se dejen puedan animar se llenó de público que siguió encantado 'L' aneguet lleig'. Este clásico sobre un patito feo en una versión creada por Néstor Navarro, director artístico de La Puntual, que subraya el sentir del protagonista de la obra de Hans Christian Andersen, rechazado por ser diferente al resto.

Barcelona. 21.03.2026. Cultura. Sala de teatro La Puntual en el Born donde representan la obra de marionetas ‘El patito feo’, para público infantil, dentro de la programación ‘Cap butaca buida’. Fotografía de Jordi Cotrina

Barcelona. 21.03.2026. Cultura. Sala de teatro La Puntual en el Born donde representan la obra de marionetas ‘El patito feo’, para público infantil, dentro de la programación ‘Cap butaca buida’. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Las entradas para las funciones de este sábado se habían vendido con más rapidez de lo habitual. "¿Sabéis qué día es? Hoy 21 de marzo empieza la primavera, es el Día Internacional de la Marioneta y el Cap Butaca Buida, la diada del teatro", explicó Néstor Navarro, responsable de la sala, poco antes de ofrecer la primera función del día manipulando con habilidad los diferentes objetos y muñecos mientras iba explicando la historia.

Barcelona. 21.03.2026. Cultura. Sala de teatro La Puntual en el Born donde representan la obra de marionetas ‘El patito feo’, para público infantil, dentro de la programación ‘Cap butaca buida’. Fotografía de Jordi Cotrina

Barcelona. 21.03.2026. Cultura. Sala de teatro La Puntual en el Born donde representan la obra de marionetas ‘El patito feo’, para público infantil, dentro de la programación ‘Cap butaca buida’. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Los peques -había desde niños de 7 a otros que venían con sus hermanitos de meses, acompañados por papás, mamás, abuelos o primos- escuchaban y miraban con atención. Para algunos como Max, de 3 años, esta era su primera experiencia teatral. Su hermano Unai, de 6, ya conocía La Puntual. "En el teatro no te duelen los ojos como pasa con la tele", destacó ante la mirada de su prima que les había invitado porque "nos gusta regalar experiencias y no cosas", explicó. Estuvieron encantados de descubrir cómo cobran vida los personajes de cuento que conocen bien con esta cuidada e imaginativa versión.

Julia, que acaba de cumplir 4 años estaba encantada con su descubrimiento del teatro de marionetas. "Ella ya conoce el cuento porque se lo leemos en casa", dice su padre. Vienen desde El Carmel. "Yo soy de la época del Senyor Cordills. De pequeño mi padre me llevaba a ver marionetas al Turó Park y a la Fundació Miró. Yo hago lo mismo con mi hija", señala. Pero no va tanto como quisiera. "Estas actividades en familia suben un pico si compras tres entradas a veces puede suponer un pico", apunta. Este es el tercer espectáculo de Júlia en su corta vida, eso sin contar con los dos conciertos que ya ha disfrutado de 'El pot petit'.

Barcelona. 21.03.2026. Cultura. Acceso a la sala de teatro La Puntual en el Born para presenciar la obra de marionetas ‘El patito feo’, para público infantil, dentro de la programación ‘Cap butaca buida’. Fotografía de Jordi Cotrina

Barcelona. 21.03.2026. Cultura. Acceso a la sala de teatro La Puntual en el Born para presenciar la obra de marionetas ‘El patito feo’, para público infantil, dentro de la programación ‘Cap butaca buida’. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

La Puntual, entrañable local apto solo para 46 espectadores, celebra sus 20 años de existencia en La Ribera esta temporada. "Solemos tener una asistencia alta, sobre el 98% pero lo que hemos notado es que con el Cap Butaca Buida las entradas se venden antes", comenta Navarro.

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Barcelona. 21.03.2026. Cultura. Sala de teatro La Puntual en el Born donde representan la obra de marionetas ‘El patito feo’, para público infantil, dentro de la programación ‘Cap butaca buida’. Fotografía de Jordi Cotrina

Barcelona. 21.03.2026. Cultura. Sala de teatro La Puntual en el Born donde representan la obra de marionetas ‘El patito feo’, para público infantil, dentro de la programación ‘Cap butaca buida’. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Como reza el mensaje de este año de la diada del teatre que hoy se ha repetido en todos los espacios adheridos al Cap Butaca Buida antes de cada función: "Hay emociones que solo existen cuando los espectadores llenan las salas. El teatro es un sitio de encuentro". Las nuevas generaciones y sus familias han podido comprobarlo en La Puntual y en todas las salas. Los peques crecerán con la diada del teatre como otros crecieron con la de Sant Jordi, dos maneras de reivindicar la cultura de manera festiva y popular.

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