"Todo el mundo debe 'comer teatro' cada día": Cap Butaca Buida celebra su tercera edición con el 'Pa del Teatre'

La iniciativa Cap Butaca Buida celebra este sábado su tercera edición con el objetivo de llenar los teatros de Catalunya y superar las más de 70.000 entradas vendidas el año pasado. Para dar visibilidad a la campaña, los actores Joel Joan y Octavi Pujades, junto a la comunicadora Mari Pau Huguet, han participado en una acción simbólica: la venta del llamado 'Pa del Teatre' a las 12:00 horas en la panadería Turris de Barcelona, ubicada en el Carrer València.

El escritor Miquel de Palol ha sido la segunda persona en acudir a comprar este pan, y más tarde ha llegado la locutora y periodista cultural Rosa Badia. Durante la jornada se han puesto a la venta alrededor de 1.500 panes en forma de "T", elaborados con masa madre, aceite de oliva, semillas de calabaza y un toque de cebolla. Además, se han distribuido en las panaderías Vegan Corner, El Nostre Pa, La Mercè y la panadería, pastelería y bolleria 100% sin gluten Cøliaki.

La iniciativa pretende acercar el teatro al día a día de la ciudadanía a través de un producto tan cotidiano como el pan.

Un símbolo inspirado en Sant Jordi

La presidenta de Adetca, Isabel Vidal, ha explicado que la idea se inspira en la tradición de Sant Jordi y en la voluntad de encontrar un elemento popular que conecte con la gente. "La idea del 'Pa del Teatre' surgió porque pensábamos en nuestros 'hermanos mayores', nuestro modelo que es Sant Jordi, que tienen el libro, pero también tienen la rosa, y como el teatro es una actividad muy popular pensamos que el pan también lo es. Todo el mundo tiene que comprar pan cada día y lo que queremos es que todo el mundo 'coma teatro' cada día".

Una iniciativa ya consolidada

Vidal ha recordado que la primera edición, hace tres años, estuvo marcada por la incertidumbre, pero la respuesta del público permitió consolidar rápidamente la propuesta. "La primera vez fue hace tres años. Estábamos muy emocionados porque no sabíamos si la gente estaría dispuesta a sumarse a esta idea. Como el público nos siguió masivamente, intentamos consolidarla y ampliarla, y esta ya es la tercera edición y nos da la sensación de que lleváramos diez años haciendo lo mismo".

Detalle del 'Pa del Teatre'. / Sara Soteras / ACN1

De cara a esta edición, la presidenta de Adetca confía en que la jornada vuelva a ser un éxito y contribuya a atraiga a nuevos espectadores. "Creemos que hoy será una nueva jornada especial, un día importante para el teatro, y deseamos poder dar unos datos que nos enorgullezcan a todos y que el público que no suele venir acabe comprando entradas".

Buenas previsiones de venta

En cuanto a la evolución de la venta de entradas, Vidal ha señalado que los datos son positivos, aunque el balance final no se conocerá hasta el cierre de taquillas. "De momento, el porcentaje de venta que nos van dando es bueno. Lo que pasa es que nosotros no trabajamos con datos al minuto, sino con información, y hay teatros que no nos la darán hasta el último momento. Es una jornada realmente 'cardíaca' porque no lo sabremos hasta que se cierren todas las taquillas. Aun así, con los datos que tenemos, vamos con un buen porcentaje de venta, muy similar al del año pasado".

Además, ha añadido que el incremento de la oferta podría traducirse en mejores cifras absolutas. "Como tenemos más entradas disponibles, de entrada parece que estamos por encima del año pasado en términos absolutos".

Cultura y alimentación, de la mano

Toni Albaladejo, productor y vicepresidente de Adetca, ha explicado que en toda Catalunya se elaborarán más de 1.100 barras, distribuidas en distintas localidades como Barcelona, Granollers, Terrassa o Sant Joan Despí. Albaladejo señala que para el público esta iniciativa es completamente novedosa y que mezclar pan con teatro requiere cierta explicación: "Al final son dos oficios que alimentan. Cosas diferentes, pero uno alimenta el alma y el otro un poco el cuerpo".

Joel Joan: "Estas iniciativas ponen el teatro en primera línea"

Por su parte, Joel Joan ha valorado la iniciativa como una forma de dar visibilidad al teatro y de convertir la asistencia en una experiencia compartida. "Estas iniciativas ponen el teatro en primera línea y hacen que se hable de él". El actor también ha destacado el ambiente especial que se genera cuando los teatros están llenos. "Son funciones muy bonitas porque, al tener el teatro lleno, hay mucha emotividad en el público y te sientes especial tanto como espectador como actor".

Asimismo, ha subrayado la importancia de acercar el teatro a quienes no son habituales. "Estas campañas hacen que se hable de teatro y lo acercan a gente que quizá no está tan acostumbrada, porque hoy en día hay muchas pantallas y distracciones".

Sobre su experiencia tras el mostrador, ha reconocido entre risas: "No lo había hecho nunca y, bueno, ha sido curioso". Si lo tuviera que resumir en una palabra sería: curioso.

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Con teatros ya llenos en algunos casos y entradas aún disponibles en otros, la jornada se presenta como una nueva oportunidad para demostrar la fuerza del sector teatral y consolidar esta iniciativa como una gran cita cultural en Catalunya.