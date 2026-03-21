Óbito
Muere Nicholas Brendon, actor de 'Buffy, cazavampiros', a los 54 años
El actor también participó en otras series de televisión como 'Private Practice' y 'Kitchen Confidential', una adaptación de las memorias de Anthony Bourdain
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Nicholas Brendon, conocido por interpretar a Xander Harrys en 'Buffy, cazavampiros' y a Kevin Lynch en 'Mentes criminales', ha muerto este viernes a los 54 años mientras dormía por causas naturales, según un comunicado de la familia en el que recuerda que "quienes lo conocieron de verdad sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era".
Para Brendon (Los Ángeles, 1971), la actuación era algo muy importante en su vida. Le ayudó a controlar su tartamudez, un aspecto que más tarde abrazaría convirtiéndose en portavoz de la Fundación Estadounidense para la Tartamudez. A parte de su gran papel en 'Buffy, cazavampiros' durante siete temporadas (entre 1997 y 2003), también formó parte del elenco de otras series de televisión como 'Private Practice' y 'Kitchen Confidential', una adaptación de las memorias de Anthony Bourdain. También actuó en películas como 'Demon Island' y 'Psycho Beach Party'.
Problemas de salud mental y adicción
El actor cayó en un pozo depresivo cuando se separó de su mujer Moonda Tee tras cinco meses de matrimonio. Empezó a abusar de drogas y alcohol, y fue detenido en varias ocasiones por vandalismo y resistencia a la autoridad y por daños materiales. Pasó por varios problemas de desintoxicación y entró en un centro de rehabilitación en California en 2015 para tratar sus problemas de depresión, alcoholismo y abuso de sustancias. Poco después, apareció en un programa televisivo para hablar de sus problemas de salud mental.
En 2023, Brendon declaró que le habían diagnosticado un defecto cardíaco congénito y que había sufrido un infarto. También padecía el síndrome de la cola de caballo, una emergencia neurológica grave causada por la compresión aguda de las raíces nerviosas en la base de la médula espinal. "Si bien no es ningún secreto que Nicholas tuvo problemas en el pasado, estaba tomando medicamentos y recibiendo tratamiento para controlar su diagnóstico, y era optimista sobre el futuro en el momento de su fallecimiento", ha recalcado su familia.
En los últimos años, Brendon había encontrado su pasión en la pintura y el arte, y le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y admiradores. "Era apasionado, sensible y con una insaciable sed de crear", recuerda la familia.
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