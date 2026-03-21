Muere a los 67 años Isabelle Mergault, icono del cine francés y comediante

Figura popular del cine y del teatro francés, con una voz singular, Isabelle Mergault ha muerto este viernes a los 67 años a causa de un cáncer, poniendo fin a más de cuatro décadas de comedia.

"Su familia y sus amigos tienen el dolor de anunciar que la directora, actriz y humorista Isabelle Mergault ha fallecido esta mañana (viernes), en Neuilly-sur-Seine, a causa de un cáncer contra el que luchaba valientemente desde hacía varios meses", anunció su familia en un comunicado transmitido por Laurent Ruquier.

"Es muy repentino"

El presentador acogió a Isabelle Mergault en sus sucesivos programas de televisión. También participaba en "Les Grosses Têtes", el programa de culto que presenta en RTL y que le rendirá homenaje el lunes. "Es muy repentino, es terrible", reaccionó en esa emisora la actriz Chantal Ladesou. "Era una amiga y una compañera de teatro con la que me encantaba actuar. Tenía sentido de la escritura y de los diálogos."

Artista polifacética, conoció su mayor éxito detrás de la cámara al dirigir su primera película, "Je vous trouve très beau". Esta comedia romántica y rural narra las aventuras de un agricultor viudo, interpretado por Michel Blanc, que busca a una mujer capaz, ante todo, de realizar todas las tareas en la granja y en el hogar.

La película arrasa en taquilla con unos 3,5 millones de espectadores y gana en 2007 el César a la mejor ópera prima. Le siguieron tres largometrajes, sin alcanzar el mismo éxito: "Enfin veuve" (2007) con Michèle Laroque, "Donnant donnant" (2010) con Daniel Auteuil y "Des mains en or" (2023), con Lambert Wilson y Josiane Balasko.

Sufría dislalia: un "ceceo"

La directora también firmó guiones, como el escrito junto a Gérard Jugnot para "Meilleur espoir féminin" (2000). Pero es como actriz como esta hija de médicos, nacida en 1958 en París y criada en la periferia, dio sus primeros pasos en la gran pantalla.

Para ello tuvo que lidiar con una dislalia, un trastorno del habla que le provocaba un ceceo. "Mi defecto de pronunciación me ayudó y me perjudicó a la vez. De pequeña era aún más pronunciado y, en la escuela, todo el mundo se burlaba de mí", había contado a la prensa en 2017, reconociendo que ese "ceceo" también contribuyó a su notoriedad.

Al inicio de su carrera, esta característica la encasilló en papeles secundarios cómicos. Destacó especialmente en 1985 en el papel de una profesora lunática en "P.R.O.F.S" de Patrick Schulmann. En 2023, con motivo de una reposición del film en televisión, evocó públicamente, sin dar detalles, el recuerdo de un rodaje traumático. "Esta película es mi peor pesadilla. MeToo no existía. Lástima. No diré más porque el director ha muerto", escribió en Twitter (ahora X).

La actriz participó en una treintena de películas a lo largo de su carrera, así como en numerosos telefilmes y series. Pero fue en el teatro donde más se realizó, como contaba a Nice-Matin: "En mi primera obra de teatro, cuando tenía 20 años, supe que ese era el lugar donde debía estar".

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Personalidad alegre, exuberante y nunca parca en estallidos de carácter, Isabelle Mergault se movió entre el teatro de boulevard y las obras sentimentales ("L'amour sur un plateau", 2011).