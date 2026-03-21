Los mejores momentos del histórico concierto de BTS tras cuatro años de espera

Los amantes del K-pop han sonreído este sábado porque BTS, la banda surcoreana que escaló aproximando el género musical a nivel mundial, ha vuelto a los escenarios tras cuatro años en pausa para cumplir el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. La cita ha congregado a más de 250.000 personas en Seúl, pero la cifra no se queda aquí, porque también millones de personas de 190 países también se conectaron a la actuación en vivo a través de Netflix.

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"Seúl, estamos de vuelta"

El esperado concierto de regreso del grupo, a la vanguardia de una ola cultural coreana que ha dado la vuelta al mundo, se ha celebrado a las puertas del histórico palacio real de Gyeongbokgung, un lugar muy apropiado para los llamados "reyes del k-pop".

Cientos de miles de seguidores, conocidos bajo el nombre de ARMY, han abarrotado el centro de Seúl desde primera hora de la mañana con la esperanza de poder ver el espectáculo, e incluso algunas celebridades como la cantante Becky G se han desplazado hasta el lugar para verlo en directo. "¡Hola Seúl, estamos de vuelta!", han empezado la 'boyband' ante una multitud que los esperaba a gritos de "BTS, BTS".

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Presentación de su nuevo álbum 'ARIRANG'

La banda también ha aprovechado la ocasión para cantar por primera vez en directo varios temas de su nuevo álbum, 'ARIRANG', desatando una de las mayores ovaciones de la noche.

Canciones como 'Body to Body' o 'Swim', todavía recientes para buena parte del público, sonaron acompañados de coreografías impecables, un potente despliegue visual y la emoción evidente de unos artistas que regresaban a los escenarios después de la gran espera. El estreno de estas nuevas canciones en directo era, de hecho, uno de los momentos más esperados del concierto, y no decepcionó.

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BTS performs "Body to Body" for the first time ever. LIVE around the world on Netflix. #BTSLiveonNetflix #BTS_ARIRANG pic.twitter.com/jMjIgoYPSq — netflix⁷ (@netflix) March 21, 2026 BTS performs 'Body to Body' for the first time ever. LIVE around the world on Netflix. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

FIRST LIVE PERFORMANCE OF "SWIM" 🌊 #BTSLiveonNetflix #BTS_ARIRANG #BTS_SWIM #KEEPSWIMMING pic.twitter.com/yJ3wX3FPtw — netflix⁷ (@netflix) March 21, 2026 Primer rendimiento en vivo de "SWIM" por BTS. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

"We love you, ARMY"

La interacción con el público ha sido la tónica durante toda la noche, reforzando ese vínculo tan especial que mantiene BTS con sus seguidores. En una de sus muestras de agradecimiento, pronunciaron un "We love you, ARMY" que desató otra ola de gritos y lágrimas.