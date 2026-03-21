Encuentro en Seúl
Los mejores momentos del histórico concierto de BTS tras cuatro años de espera
El concierto, celebrado en el histórico palacio real de Gyeongbokgung de Seúl, ha congregado a más de 250.000 personas
BTS, el coloso del k-pop, alterna riesgo y complacencia en su nuevo disco, 'Arirang'
Judit Bertran
Los amantes del K-pop han sonreído este sábado porque BTS, la banda surcoreana que escaló aproximando el género musical a nivel mundial, ha vuelto a los escenarios tras cuatro años en pausa para cumplir el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. La cita ha congregado a más de 250.000 personas en Seúl, pero la cifra no se queda aquí, porque también millones de personas de 190 países también se conectaron a la actuación en vivo a través de Netflix.
"Seúl, estamos de vuelta"
El esperado concierto de regreso del grupo, a la vanguardia de una ola cultural coreana que ha dado la vuelta al mundo, se ha celebrado a las puertas del histórico palacio real de Gyeongbokgung, un lugar muy apropiado para los llamados "reyes del k-pop".
Cientos de miles de seguidores, conocidos bajo el nombre de ARMY, han abarrotado el centro de Seúl desde primera hora de la mañana con la esperanza de poder ver el espectáculo, e incluso algunas celebridades como la cantante Becky G se han desplazado hasta el lugar para verlo en directo. "¡Hola Seúl, estamos de vuelta!", han empezado la 'boyband' ante una multitud que los esperaba a gritos de "BTS, BTS".
Presentación de su nuevo álbum 'ARIRANG'
La banda también ha aprovechado la ocasión para cantar por primera vez en directo varios temas de su nuevo álbum, 'ARIRANG', desatando una de las mayores ovaciones de la noche.
Canciones como 'Body to Body' o 'Swim', todavía recientes para buena parte del público, sonaron acompañados de coreografías impecables, un potente despliegue visual y la emoción evidente de unos artistas que regresaban a los escenarios después de la gran espera. El estreno de estas nuevas canciones en directo era, de hecho, uno de los momentos más esperados del concierto, y no decepcionó.
"We love you, ARMY"
La interacción con el público ha sido la tónica durante toda la noche, reforzando ese vínculo tan especial que mantiene BTS con sus seguidores. En una de sus muestras de agradecimiento, pronunciaron un "We love you, ARMY" que desató otra ola de gritos y lágrimas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Chuck Norris, en directo: última hora de la muerte del actor y reacciones
- Muere a los 86 años el actor Chuck Norris: ranger, karateka y 'action hero' por excelencia
- Amazon lanza Prime Video Ultra: cuánto costará y qué cambia en la suscripción
- Rosalía acerca al gran público la música clásica en el 'Lux tour': tradición y materia contemporánea
- Los fans de Rosalía describen la experiencia 'Lux Tour' en Lyon: “Es una obra de arte, no una actuación”
- Crims' abre su sexta temporada arrasando con el asesino de la pandemia: 'La audiencia no se logra con sensacionalismo, sino con rigor
- Rosalía profundiza en su fe en Dios en su entrevista con Ana Milán: 'Ahora soy más de rezar que de ir al psicólogo
- Novedades en la TDT: llega un nuevo canal y otros dos cambian para poder verse en Youtube