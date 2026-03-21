Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles de la gira de Rosalía tras el concierto del "LUX TOUR" en París

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Grandes conciertos como el de Rosalía y Bad Bunny abarrotan los hoteles madrileños Diez conciertos del puertorriqueño Bad Bunny y cuatro de la catalana Rosalía engrosan la lista de las grandes citas musicales que se celebrarán en Madrid en los próximos meses y que resonarán en los alojamientos turísticos y hoteleros, con un aumento de la ocupación según las previsiones del sector. Las giras mundiales de muchos artistas tienen su parada en las próximas semanas en Madrid, por donde pasarán cantantes como la catalana Bad Gyal, el británico Louis Tomlinson, el italiano Eros Ramazzotti, el malagueño Pablo Alborán y el grupo La Oreja de Van Gogh. Dos de las citas más esperadas son la de Rosalía, que con casi todas las entradas agotadas actuará en el Movistar Arena en Semana Santa, y la de Bad Bunny, que aterrizará en Madrid tras una gira mundial con diez conciertos programados en el estadio Riyadh Air Metropolitano entre mayo y junio.

José Manuel Vila, el padre de Rosalía que prefiere la discreción y la vida tranquila lejos de los focos La revista 'Vanity Fair' publica un reportaje sobre el padre de Rosalía, una figura de la que poco se sabe. José Manuel Vila es una figura reservada que ha optado por mantenerse al margen del éxito internacional de su hija. Nacido en Cudillero (Asturias) y con raíces gallegas y andaluzas, emigró a Catalunya, donde fundó su familia junto a Pilar Tobella, de quien se separó en 2019. Tras jubilarse, dedica su tiempo a pintar cuadros psicodélicos y disfrutar de su pasión por las motos, siempre mostrando orgullo por su hija en redes sociales y preservando un estilo de vida sencillo y alejado del foco mediático.

Jordi Bianciotto El Guincho, productor de Rosalía, también con BTS Trabajó con Rosalía y ahora lo hace.....con BTS en su retorno mítico. Cuenta Jordi Bianciotto que la pista del nuevo album que se titula 'Hooligan', donde se cruzan el rap furioso y el falsete lírico, con cuerdas sinfónicas vertiginosas y ganchos extramusicales (risas siniestras, el roce de las espadas) en una producción dominada por el canario El Guincho.

¿La artista española más famosa de la historia? Yeray S. Iborra, junto a Oriol Rodríguez, pudo entrevistar a Rosalía cuando aún era posible acceder a ella a través de un mensaje de redes sociales. Coincide en que la catalana ya es la artista española más internacional y famosa "de todos los tiempos". En ese sentido, Iborra, que también es profesor de Secundaria, reflexiona sobre el hecho de que es un fenómeno que no se escapa a ninguna generación. "Mis alumnos no saben quién es Julio Iglesias, pero los padres y los abuelos de los niños de su clase sí saben quién es Rosalía", apunta en declaraciones a Efe. "Rosalía ha conseguido identificarse con la ciudad de Barcelona hasta el punto de que la ciudad en el mundo ya significa tres elementos a nivel global: el Barça, Antoni Gaudí y Rosalía", subraya Rodríguez. Los biógrafos se muestran "convencidos" de que la artista de 'Motomami' y 'Lux', con una gira de entradas agotadas que recalará a partir del 30 de marzo en Madrid y del 13 de abril en su ciudad, está aún "lejos de tocar techo".

Rosalía cierra esta noche su etapa en en París Rosalía cerrará esta noche su exitosa etapa en París, con dos conciertos en el Accor Arena de la capital francesa. Los próximos destinos de la catalana son Zúrich (22 de marzo) y Milán (25). Después será el turno de Madrid, con sus cuatro noches en el Movistar Arena.

Una artista de su generación El periodista Oriol Rodríguez cuenta a Efe que Rosalía es "una artista muy de su generación" por haber nacido en un momento de libre acceso, incluso en las localidades pequeñas, a escuelas de música. "Hasta hace unos años, o tenías un gran productor detrás porque alguien te descubría de repente, o tenías dinero o un apellido", reflexiona el periodista, que llama la atención sobre su papel como productora de ella misma más allá de otros con los que ha tenido el "tino" de colaborar. "Ella es una currante nata con una visión muy clara de donde quería llegar. Y actuaba siempre que podía donde la llamaban y la dejaban. Se forjó en ese sistema de pequeñas salas del Raval en torno al Taller de Músics. Fueron una parte fundamental en su evolución", señala.

Los biógrafos de Rosalía: "Ha llegado a lo más alto sin ser un producto prefabricado" Un amigo de los biógrafos de Rosalía, Albert, fue a verla cuando aún no la conocía nadie a un pequeño bar del Raval. La artista le preguntó al terminar si le había gustado y le pidió el móvil para avisarle de futuras actuaciones. Días después le envió un audio con nuevas fechas. Albert aún guarda el audio como oro en paño. Ella ya no usa desde hace años aquel número. Esa anécdota de los primeros días de Rosalía abriéndose camino y fidelizando a su todavía entonces pequeño núcleo de seguidores sirve de punto de partida para contar el ascenso de la estrella en la biografía 'Buscando a Rosalía' (Kultrum) que firman a cuatro manos los periodistas Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra, cuenta Efe-

Laura Estirado H&M Move presenta en Barcelona su nueva colección de running, en un coloquio con Pepa Salazar, la diseñadora de la era Motomami de Rosalía El gigante sueco ha lanzado una línea técnica con estética 'soft luxury', ya disponible en España y la semana que viene, en el resto del mundo, en plena eclosión de este deporte como fenómeno cultural

Tras el hito de Rosalía: nace una oficina para que la música española crezca en el mundo En el mejor momento global para la música en español y cuando casos como Rosalía o Aitana se citan incluso en el Informe Mundial sobre la Música 2026, la música nacional representa en realidad un porcentaje mínimo de esa tarta, motivo por el que se ha presentado la oficina Music By Spain.