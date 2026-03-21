El D’A honora a Mia Hansen-Løve

El Premi D’A que otorga desde hace unos años el festival a cineastas relevantes ha sido en esta edición para Mia Hansen-Løve, una directora que ya participó en la primera edición del D’A, hace 15 años. Este sábado, tras la entrega del galardón honorífico, la autora de 'El porvenir' mantuvo un diálogo con el crítico Philipp Engel en el Teatre del CCCB. Lo hizo ante un público entregado a la causa de una directora que ha hecho de la emoción delicada y la franqueza sus señas de identidad.

"Yo no podría hacer un filme sobre personajes que no me gusten. No quiero decir que tengan que ser amables, pero no podría realizar una película entera sobre alguien despreciable". Toda una declaración de principios para alguien que define como el rasgo más importante de su cine que "nunca filmaré en contra de los personajes".

Así lo ha hecho en 'Un amour de jeunesse', 'El padre de mis hijos', 'Eden', 'El porvenir' o la luminosa 'Una bonita mañana', su último filme estrenado. "En mis rodajes casi nunca hay conflictos. Creo en la confianza, y eso es lo que permitirá dar a los actores lo mejor de sí mismos". Ha trabajado con Isabelle Huppert, Léa Seydoux, Vicky Krieps, Tim Roth y Mia Wasikowska, entre otras y otros, siempre en especial estado de gracia.

La violencia, del tipo que sea, no cabe en su cine: "Hay ideas propias a las que me mantengo fiel. No quiero dejar entrar la violencia en mis películas. La violencia existe, por supuesto, pero no le quiero dar espacio", comentó de forma categórica. "Me refiero también a la violencia emocional. Yo busco esa intensidad de otro modo, filme tras filme, y aún tengo mucho camino por recorrer. No soy ingenua, la vida es cruel, pero busco una cierta luz, entender la vida a partir de sus contradicciones. Admiro a muchos directores que tratan la violencia, pero yo busco con mis filmes aprender a vivir mejor".

No acepta la idea de que su cine sea autobiográfico, aunque 'Eden' esté basada en las experiencia como DJ de su hermano Sven y el personaje de Huppert en 'El porvenir' pueda ser un reflejo de su madre, profesora de Filosofía. "Lo que si me interesa es la memoria, es muy importante. Filmé a mi abuela en una escena documental para 'Una bonita mañana' poco antes de que muriera".

Llegó al cine por azar, cuando interpretó a uno de los personajes principales de 'Finales de agosto, principios de septiembre' de Olivier Assayas, quien después sería su pareja durante varios años. Entonces tenía 17 y la escogieron cuando los responsables del casting hicieron pruebas en la escuela en la que estaba ella. "Fue una experiencia colectiva. Cuando era adolescente estaba muy perdida y de repente, en el plató, todo se agitó. Desde entonces, cuando estoy mucho tiempo sin rodar lo encuentro a faltar".

Prepara desde hace cinco años una película muy ambiciosa y compleja sobre Mary Wollstonecraft, escritora y filosofa feminista y madre de Mary Shelley. Dijo gustarle mucho el cine que se hace en España y citó a Jonás Trueba, Jaume Claret y Carla Simón. Precisamente la directora de 'Romería' escribe en el folleto de mano del festival que "hay universos cinematográficos que prefiero no pisar, pero hay otros en los que me quedaría a vivir eternamente. El planeta Hansen-Løve es un refugio: un lugar profundo y complejo, pero también cálido y gozoso".