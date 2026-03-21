De 'Map of the Soul' a 'Arirang': los discos más vendidos de BTS

El regreso de BTS con 'Arirang', que ha rozado los cuatro millones de copias vendidas en su primer día, vuelve a situar al grupo surcoreano en la cima de la industria musical. No es una novedad: a lo largo de la última década, la banda ha encadenado lanzamientos con cifras millonarias que explican su condición de fenómeno global.

Su mayor éxito comercial sigue siendo 'Map of the Soul: 7' (2020), considerado el álbum más vendido en la historia reciente de Corea del Sur, con más de siete millones de copias. Aquel lanzamiento marcó un antes y un después en su carrera y consolidó su dominio tanto en el mercado asiático como en el internacional.

Un año antes, 'Map of the Soul: Persona' (2019) ya había anticipado ese salto, superando los seis millones de unidades vendidas y logrando una fuerte presencia en listas globales. En paralelo, la serie 'Love Yourself' -con títulos como 'Tear y Answer' (2018)- fue clave en su expansión fuera de Asia, con varios millones de copias y el histórico número uno en Billboard 200.

En 2020, en plena pandemia, BTS lanzó BE, un disco más íntimo que también superó los cinco millones de copias y demostró su capacidad para conectar con el público en un contexto global marcado por la incertidumbre.

Más recientemente, 'Proof' (2022), una antología que repasaba su trayectoria, volvió a superar los tres millones de unidades antes del parón del grupo por el servicio militar obligatorio de sus integrantes. Ahora, con 'Arirang', BTS abre una nueva etapa. El álbum, que toma su nombre de una canción tradicional coreana, refuerza el vínculo del grupo con sus raíces culturales y llega acompañado de un regreso a los escenarios que ha reactivado a su base global de seguidores.