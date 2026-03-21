La diada del teatro se afianza con un nuevo récord: 81.513 espectadores

Este sábado los teatros han celebrado la tercera edición del Cap Butaca Buida con un nuevo récord de participación. Se han colocado 81.513 entradas de las 90.000 disponibles para las 347 funciones de los 305 espectáculos en 261 salas. Un avance considerable comparando con las cifras del año pasado donde se partía con 80.000 butacas para 252 espectáculos en 217 espacios y se congregaron 71.441 personas, casi 16.000 más que en la primera edición.

Con el 88,6% de ocupación, cifra similar a la del año anterior, Cap Butaca Buida arraiga y no solo en Catalunya porque este año ha crecido en comunidades vecinas como la de Valencia y Baleares y ha llegado por primera vez a Andorra, Buenos Aires y l'Alguer en su tercera edición. Gente de todas las edades ha querido participar en ella acudiendo al teatro para apoyar las artes escénicas y a sus creadores. En una sociedad marcada por pantallas y plataformas reconfortante comprobar el tirón de las experiencias en directo, en un espacio donde alejarse del móvil y del ruido para descubrir en otros mundos de manera orgánica y humana.

La mayoría de escenarios catalanes se concentraban Barcelona, con 165, seguidos de Girona y Tarragona con 22 y Lleida con 17. Además se ha extendido a 21 salas de la Comunitat Valenciana, 10 de Mallorca y una en lugares países como Andorra, Buenos Aires y l’Alguer. En cuanto a espectadores, Barcelona sumó 57.699 espectadores; Tarragona 6.216; Girona 5.265 y Lleida, 4.516. Fuera de Catalunya se han contabilizado 7.817 personas. Isabel Vidal, presidenta de Adetca, ha afirmado que “más allá de las importantes cifras, lo significativo es ver los teatros llenos. Cap Butaca Buida demuestra la fuerza de un sector que, junto al público, convierte el teatro en una gran celebración colectiva.”

“Más allá de las importantes cifras, lo significativo es ver los teatros llenos" Isabel Vidal — Presidenta de Adetca

Viendo las plateas llenas uno se olvida que hay mucha gente aún que nunca ha pisado un teatro. Según la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2024-2025 los españoles acuden a un espectáculo cultural en directo en el último año, el 47,1%. Destacan los conciertos de música actual, 32,1% de la población y el teatro, 24,7%, seguido por conciertos de música clásica, 9,7%, propuestas de ballet o danza, 7,2%, espectáculos de circo, 6,7%, ópera, 3,9% y zarzuela, con 1,7%. año. Según esta encuesta más de un tercio de los catalanes (34,9%) acudieron al teatro al menos una vez el último año, diez puntos porcentuales por encima de la media española. “Esta diada es una oportunidad para dar visibilidad a un arte escénico que sigue alejado del gran público”, declaraba una espectadora en el Poliorama.

Actores y actrices de la obra ‘Ánima’ comparten sensaciones en el vestíbulo del teatro Tívoli una vez finalizada la función. / Jordi Cotrina

La diada del teatro ha ido sumando adeptos cada año y este año se ha pasado de 145 escenarios a 261 ofeciendo una gran variedad de propuestas con espectáculos para todas las edades y sobre todo tipo de temas: desde 'Perfectes desconeguts' que se acaba de estrenar en el Poliorama dirigida por David Selvas o 'Una idea genial', con puesta en escena de Xavier Ricart que acaba de aterrizar en el Condal. También tragedias como 'Retorn a Haifa', una novela del autor palestino Ghassan Kanafani adaptada y dirigida por Àlex Rigola que rememora el origen del conflicto en Oriente Medio, en el Heartbreak Hotel o musicales como 'Ànima', aplaudido y premiado montaje sobre el reconocimiento de las mujeres dibujantes en en cine de animación de los años dorados de Hollywood creado por Blanca Bardagil, Oriol Burés, Víctor G. Casademunt y Marc Gómez. Se estrenó con éxito en el TNC y actualmente recala en el Tívoli. En la primera función de este sábado todos los intérpretes de 'Ànima' sorprendieron al público saliendo a despedirles en el hall del teatro para sorpresa de la gente que, como pasa en Sant Jordi con los autores, estuvo encantada de poder intercambiar impresiones y hacerse fotos con los protagonistas del musical. Aún emocionados, muchos espectadores les agradecían su impresionante trabajo.

“Gracias por este espectáculo, se merece llegar a Nueva York!”

“Gracias por este espectáculo, se merece llegar a Nueva York!”, le dijo una mujer a Burés. Y él respondió: “Nuestra ilusión es llevarlo tan lejos como podamos pero mientras nos aguantemos en el Tívoli mucho tiempo ya estoy contento. De momento estamos satisfechos con la respuesta del público. ¡Recomiéndenla!”. Celebraciones como el Cap Butaca Buida servirán para potenciar este y otros espectáculos. "Es de los días en el que el teatro ha estado más lleno", ha reconocido Burés satisfecho. “Pero cada día notamos una gran conexión con el público. Cada día la gente acaba aplaudiendo de pie”.

Oriol Burés, actor y creador de ‘Ánima’ comparte sensaciones en el vestíbulo del teatro Tívoli una vez finalizada la función / Jordi Cotrina

Otra espectadora comentaba: “He venido con mi hija de 25 años aprovechando esta diada porque nos gusta mucho el teatro. Aunque hemos estado en el segundo piso y se escuchaba muy bien. Me ha encantado sobre todo Diana Roig que interpretaba a la amiga de la protagonista. Este musical me ha cautivado”. Y añadió: “El Cap Butaca Buida me parece una gran idea pero deberían pensar en hacer algo especial otro día con una reducción de precio para realmente lograr llenar todas las butacas”.

Muchas funciones agotaron localidades o casi. Entre ellas ‘Vània’, con un impresionante Joel Joan defendiendo la obra en solitario en el Romea donde el viernes acudió la Consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodovar y el legendario actor y dirctor Josep Maria Flotats que fue el primero que se levantó para aplaudir el 'tour de force' de Joan. También ‘Perfectes desconeguts’ llenó el Poliorama. “Hace mucha ilusión ver el cartel de agotadas las localidades”, decía una espectadora al salir.