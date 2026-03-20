Oda a la rumba catalana: Alfred García gana el Disc Català de l'Any con su primer álbum íntegro en catalán

A principios de este mes se conoció quién era el ganador del Disc Català de l'Any, un premio otorgado anualmente al mejor disco musical en catalán.

Ràdio 4, la emisora catalana de Radio Nacional de España (RNE), es quien otorga estos premios desde 1979, por lo que este año celebra su 47 aniversario.

Música y cerveza

Este miércoles se ha hecho la entrega del premio -al que también optaban 31 FAM, Alosa, Julieta, Mama Dousha, Mazoni, Mushka, Sexenni, Sidonie y Triquell- en la Antiga Fàbrica d'Estrella Damm de Barcelona, donde al acabar el evento se entregó una cerveza gratuita a todos los asistentes. Alfred García ha recogido el galardón por su álbum 'T'estimo es te quiero', el primer disco del artista cantado íntegramente en catalán.

El álbum rinde homenaje a la rumba catalana y a sus raíces, ya que los tíos de Alfred, Pepe y Toni, formaron parte de la banda Rumba Brava en los años 70.

Esta conexión familiar ya llevó al cantante a homenajear este género en 2024 con su canción 'Rumba catalana', que forma parte de este álbum y que cuenta con la participación especial de su tío Pepe y de la bailarina Sol Queral.

"T'estimo"

Alfred García ha explicado en la ceremonia que el título del álbum nació a raíz de una conversación con su actual pareja, que no es catalanoparlante: él le dijo a ella "t'estimo" y, cuando ella le preguntó '¿qué es t'estimo?', él le respondió con la frase que da título al álbum: 'T'estimo es te quiero'.

El primer Premio de Honor

Durante el acto de entrega de premios, también se le otorgó el galardón de Honor a Sopa de Cabra, por su contribución a la difusión de la música y la cultura catalanas.

El grupo, formado por Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch y Francesc Lisicic, es una de las bandas pioneras de la música rock en catalán, pero nunca ha ganado el galardón del Disc Català.

Artistas como Meritxell Neddermann o el grupo Lax'n'Busto también han actuado en la gala de entrega de premios.

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El premio Disc Català de l'Any es el galardón más antiguo de los que se otorgan en el ámbito de la música catalana y ha sido entregado a artistas de la talla de a ganadores como Joan Manel Serrat, Lluís Llach, Marina Rossel, Sau, Gossos, Antònia Font, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Txarango, Miki Nuñez o The Tyets.