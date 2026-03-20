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Premios literarios

La periodista Mariane Pearl gana el I Premio Giardinetto 'Por un mundo nuevo'

La periodista francoestadounidense Mariane Pearl recibirá el Premio Giardinetto en Barcelona el próximo 9 de abril, tras ser elegida por su compromiso con la 'revolución humana'

Jurado del I Premio Giardinetto 'Por un mundo nuevo'

Jurado del I Premio Giardinetto 'Por un mundo nuevo' / POLDO POMÉS/PREMIO GIARDINETTO

EP

BARCELONA
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La periodista francoestadounidense Mariane Pearl ha ganado la primera edición del Premio Giardinetto 'Por un mundo nuevo', impulsado por un grupo de escritores, periodistas y artistas que reivindica el lenguaje como fuente de dignidad y conocimiento, ha informado la organización en un comunicado.

El jurado, presidido por el cineasta y documentalista Poldo Pomés, estuvo formado por los poetas Aurelio Major y Agomar Segarra y los escritores Ignacio Martínez de Pisón, Jordi Soler, Víctor Amela, Paula Cifuentes, Berta Marsé, Marta Rebón y Pola Oloixarac.

También lo formaban los periodistas Xavier Mas de Xaxàs, Blanca Cia, Agnés Marqués, Santiago Tarín, Joaquín Luna, Tomás Alcoverro, el músico Alfonso Vilallonga, el editor Malcom Otero, la crítica de arte Victòria Combalia y el artista Justo Almendros.

Ha decidido premiar a Mariane Pearl por haber dado voz y esperanza a las mujeres oprimidas de todas las culturas y continentes y su lucha "en favor de lo que ella denomina una 'revolución humana' y que no es otra cosa que vivir sin miedo y con esperanza, a favor de un mundo más justo e igualitario, en armonía y prosperidad económica".

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La ceremonia de entrega del premio a Mariane Pearl, cuyo marido el corresponsal Daniel Pearl fue asesinado tras ser secuestrado en Pakistán, tendrá lugar el 9 de abril en Barcelona.

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