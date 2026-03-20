El Nou Congrés de Cultura Catalana apuesta por "recuperar el proyecto de los Països Catalans con autoestima y con determinación". Esta es una de las conclusiones de la iniciativa, impulsada coincidiendo con el cincuenta aniversario del Congrés de Cultura Catalana, que hace medio siglo movilizó a miles de personas para definir las bases de la sociedad catalana en democracia. Este miércoles, el Museo Nacional d'Arte de Catalunya (MNAC) acogió el miércoles el acto central del nuevo congreso, un evento presentado por Glòria Ribera que sirvió para culminar tres años de debate en los territorios de habla catalana con más de 10.000 participantes. El nuevo congreso hace un llamamiento a reforzar la lengua “y la cohesión”.

“Después de tres años de trabajo, constatamos que hay que volver a vertebrar los Països Catalans; que sin lengua no hay comunidad ni proyecto colectivo, y que hay que apostar por la regeneración y las nuevas voces”, afirmó el director del Congreso, Esteve Plantada. “Hoy no termina un Congreso, sino que empieza la tarea de construir una sociedad cohesionada, inclusiva y consistente, con autoestima, determinación y aire fresco, sin cargas ni hipotecas históricas”, añadió.

La iniciativa se ha planteado como un movimiento de creación colectiva para “imaginar, debatir y construir un mañana compartido”, articulado a partir de cuatro preguntas clave: cómo nos cuidamos, cómo nos sostenemos, cómo nos comunicamos y cómo nos cohesionamos. Durante estos tres años, el Congreso ha organizado 77 actividades en 42 municipios, con la participación de más de 10.000 personas y 500 ponentes, con el objetivo de generar una reflexión y propuestas en clave de país.

El presidente de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, Agustí Alcoberro, destacó la necesidad de construir respuestas colectivas ante los cambios sociales y culturales y reivindicó el papel de la lengua como elemento central de cohesión. “Nos ha unido el espíritu crítico, el deseo de dejar de lado cualquier autocomplacencia, pero también la convicción de que es posible cambiar las cosas desde la voluntad de construir y de generar un discurso positivo”, afirmó.

Cuatro ámbitos

Los cuidados, la sostenibilidad, la comunicación y la cohesión fueron los cuatro ámbitos que han estructurado el acto. En el ámbito de los cuidados, se reivindicó situarlos en el centro y visibilizar las desigualdades que los atraviesan. El abogado Gerard Serrat denunció su invisibilización y condiciones, mientras que las médicas Marta Porta y Clàudia Codina defendieron una visión que integre comunidad, salud y cultura como base del bienestar.

Sobre territorio y mundo rural, se señalaron los desequilibrios territoriales y los impactos de los modelos energéticos y productivos. La periodista Annabel Roda cuestionó los modelos que convierten determinadas zonas en “territorios de sacrificio”, y Albert Puigvert reivindicó el mundo rural como base de soberanía y la necesidad de garantizar servicios, vivienda y actividad económica.

En comunicación, se destacó la lengua catalana y su papel como elemento de cohesión. La crítica literaria Lena Casanoves defendió la lengua como expresión de comunidad y dignidad colectiva, mientras que la filóloga Berta Serra subrayó la necesidad de combinar herramientas digitales y formas tradicionales de organización para reforzar los derechos lingüísticos.

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Finalmente, el bloque de cohesión abordó la construcción de una comunidad diversa y compartida. El politólogo colombiano y activista Daniel Herrera, conocido en redes como succeDani, reivindicó la lengua como espacio de inclusión y pertenencia más allá de los orígenes, y defendió que la cohesión nace de la voluntad de formar parte de un proyecto común.