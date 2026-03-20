La Nobel Han Kang, superestrella de los diálogos literarios de Sant Jordi

La escritora surcoreana Han Kang, ganadora del Premio Nobel de 2024, será uno de los grandes reclamos de los Diàlegs de Sant Jordi, ciclo de charlas y conferencias que Biblioteques de Barcelona organiza cada año como prólogo literario a la apoteosis del 23 de abril.

Kang, de quien acaba de recuperarse en castellano y catalán 'Tinta y sangre', una de sus primeras novelas, conversará en el CCCB con la también escritora Mar García Puig para "reflexionar sobre los mecanismos de construcción de sus historias y cómo la literatura puede ser una herramienta para luchar contra el olvido y un espacio de cuidado y reconocimiento de las heridas colectivas".

Junto a la surcoreana, que cerrará el 21 de abril una tanda de encuentros en las bibliotecas Agustí Centelles, Jaume Fuster, Gabriel García Márquez, Sarrià, J.V. Foix y Francesca Bonnemaison, otros autores de peso como el italiano Sandro Veronesi o el novelista kurdo de origen turco Burhan Sönmez.

Mercè Ibarz, autora de 'Una noia a la ciutat', compartirá mesa y conversación el 15 de abril con los portugueses Hugo Gonçalves y Lídia Jorge, mientras que Veronesi y la gallega Lucía Solla Sobral, autora revelación de la pasada temporada, ahondarán un día después en la construcción de la identidad y de las relaciones personales.

El viernes, 17 de abril, será el turno de Maria Rovira y Desirée de Fez, ambas con novedad recién publicada por Blackie Books, y el lunes, 20 de abril, la italiana Donatella Di Cesare y Eudald Espluga se interrogarán sobre la crisis de la democracia y el auge de nuevas formas de autoritarismo. Muy ligado a esto último, el escritor y cantante turco Ömer Zülfü Livaneli y el novelista Burhan Sönmez reflexionarán el 21 de abril sobre la relación entre literatura y compromiso político.

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La programación especial en torno a la celebración de Sant Jordi culminará el miércoles 22 de abril con el Pregón de la Lectura a cargo de la escritora Ali Smith. La autora de 'Gliff' conversará con su traductora al catalán, Dolors Udina, en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.