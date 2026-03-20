Sant Jordi
La Nobel Han Kang, superestrella de los diálogos literarios de Sant Jordi
El ciclo contará también con la presencia de Sandro Veronesi, Lucía Solla Sobral y Donatella Di Cesare
Sant Jordi inédito en el centro de Barcelona: las paradas de libros y rosas de la Rambla se mudarán al Portal de l'Àngel y la Catedral
La escritora surcoreana Han Kang, ganadora del Premio Nobel de 2024, será uno de los grandes reclamos de los Diàlegs de Sant Jordi, ciclo de charlas y conferencias que Biblioteques de Barcelona organiza cada año como prólogo literario a la apoteosis del 23 de abril.
Kang, de quien acaba de recuperarse en castellano y catalán 'Tinta y sangre', una de sus primeras novelas, conversará en el CCCB con la también escritora Mar García Puig para "reflexionar sobre los mecanismos de construcción de sus historias y cómo la literatura puede ser una herramienta para luchar contra el olvido y un espacio de cuidado y reconocimiento de las heridas colectivas".
Junto a la surcoreana, que cerrará el 21 de abril una tanda de encuentros en las bibliotecas Agustí Centelles, Jaume Fuster, Gabriel García Márquez, Sarrià, J.V. Foix y Francesca Bonnemaison, otros autores de peso como el italiano Sandro Veronesi o el novelista kurdo de origen turco Burhan Sönmez.
Mercè Ibarz, autora de 'Una noia a la ciutat', compartirá mesa y conversación el 15 de abril con los portugueses Hugo Gonçalves y Lídia Jorge, mientras que Veronesi y la gallega Lucía Solla Sobral, autora revelación de la pasada temporada, ahondarán un día después en la construcción de la identidad y de las relaciones personales.
El viernes, 17 de abril, será el turno de Maria Rovira y Desirée de Fez, ambas con novedad recién publicada por Blackie Books, y el lunes, 20 de abril, la italiana Donatella Di Cesare y Eudald Espluga se interrogarán sobre la crisis de la democracia y el auge de nuevas formas de autoritarismo. Muy ligado a esto último, el escritor y cantante turco Ömer Zülfü Livaneli y el novelista Burhan Sönmez reflexionarán el 21 de abril sobre la relación entre literatura y compromiso político.
La programación especial en torno a la celebración de Sant Jordi culminará el miércoles 22 de abril con el Pregón de la Lectura a cargo de la escritora Ali Smith. La autora de 'Gliff' conversará con su traductora al catalán, Dolors Udina, en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.
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