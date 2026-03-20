Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles de la gira de Rosalía tras el concierto del "LUX TOUR" en París

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum "Lux" empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, "Lux", un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Una artista de su generación El periodista Oriol Rodríguez cuenta a Efe que Rosalía es "una artista muy de su generación" por haber nacido en un momento de libre acceso, incluso en las localidades pequeñas, a escuelas de música. "Hasta hace unos años, o tenías un gran productor detrás porque alguien te descubría de repente, o tenías dinero o un apellido", reflexiona el periodista, que llama la atención sobre su papel como productora de ella misma más allá de otros con los que ha tenido el "tino" de colaborar. "Ella es una currante nata con una visión muy clara de donde quería llegar. Y actuaba siempre que podía donde la llamaban y la dejaban. Se forjó en ese sistema de pequeñas salas del Raval en torno al Taller de Músics. Fueron una parte fundamental en su evolución", señala.

Los biógrafos de Rosalía: "Ha llegado a lo más alto sin ser un producto prefabricado" Un amigo de los biógrafos de Rosalía, Albert, fue a verla cuando aún no la conocía nadie a un pequeño bar del Raval. La artista le preguntó al terminar si le había gustado y le pidió el móvil para avisarle de futuras actuaciones. Días después le envió un audio con nuevas fechas. Albert aún guarda el audio como oro en paño. Ella ya no usa desde hace años aquel número. Esa anécdota de los primeros días de Rosalía abriéndose camino y fidelizando a su todavía entonces pequeño núcleo de seguidores sirve de punto de partida para contar el ascenso de la estrella en la biografía 'Buscando a Rosalía' (Kultrum) que firman a cuatro manos los periodistas Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra, cuenta Efe-

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