El festival Portalblau suma a Maria del Mar Bonet y Maria Jaume a la programación de verano

Maria del Mar Bonet, Clara Peya y Maria Jaume se suman a la programación del festival Portalblau. El certamen de L'Escala y Empúries, que ya había anunciado los conciertos de Sopa de Cabra, La Fúmiga y Judit Neddermann con la GIO Symphonia, completa el cartel de la decimonovena edición con propuestas como un concierto conjunto de Manu Guix y Elena Gadel, la mezcla de la música tradicional de las Pitiüses y la electrónica de L’arannà o la danza de Laia Santanach. En total, la cita programa del 16 de mayo al 18 de octubre 29 actividades, con un peso muy destacado por la música -habrá 18 conciertos-, pero con presencia de las artes escénicas, la poesía y el pensamiento.

La Mar d'en Manassa, el Foro Romano de Empúries, la Riba, el Camp de les Aromes, l’Alfolí de la Sal y el Jardí Clos del Pastor se mantendrán como escenarios principales, pero también habrá actividades en la Bodega Espelt de Vilajuïga y, como novedad, en Biure.

En el apartado musical, destacan los conciertos de verano frente al mar y el yacimiento de Empúries. Del 31 de julio al 3 de agosto llegarán al Mar de Manassa, Maria Jaume, María del Mar Bonet, Elena Gadel con Manu Guix y Clara Peya. En cuanto al Foro Romano de Empúries, actuarán La Fúmiga, en su gira de despedida, Judit Neddermann acompañada de la GIO Symphonia para celebrar sus diez años de carrera y Sopa de Cabra en plena conmemoración de las cuatro décadas del grupo.

La programación de conciertos también contará con artistas emergentes como Victoria Vilalta, Amaia Miranda, Anna de Marfil, Roger Padrós, Aranná, Gregotechno, NAINA y LECOQ. También se suman la actuación de Rusó Sala y Miriam Encinas y la propuesta del dúo formado por Helena Ressurreição y Bernardo Rambeaud. De hecho, los nuevos talentos musicales representan un tercio del cartel y este año estrenan un programa propio de apoyo a la nueva creación, el Espai PROA.

Por lo que respecta a las artes escénicas, el festival presenta el espectáculo de clown y magia Gota; la ceremonia urbana participativa LIFE, cuarto acto del proyecto artístico Acts of Liberation; la pieza de danza contemporánea Jarana, de Laia Santanach; la danza de raíz Mil Primaveres con el Esbart Manresà y la propuesta de poesía y música electrónica de los Germans Ortega.

Mirades Blaves volverá a ser el espacio de pensamiento del festival, con cuatro conferencias a cargo de Francesc Torralba y Carlos Duarte, Queralt Solé, Jordi Pigem y Juan García del Muro, y la doctora Yolanda Silva Blas para abordar cuestiones como la memoria histórica, el rol de la mujer en la historia o el conocimiento científico aplicado a la salud.

Organizado conjuntamente por el ayuntamiento de L'Escala, el Museo de Arqueología de Cataluña y TEM Produccions, el festival mantiene este año la colaboración con varios proyectos solidarios. En este caso se trata de iniciativas vinculadas al hospital Josep Trueta de Girona y la Fundació Salut Empordà.

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Las entradas para las propuestas de pago están ya a la venta en la web del festival.