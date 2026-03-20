Fallece Chuck Norris, el duro Walker en 'Walker, Texas Ranger': ¿dónde ver la serie de televisión?

El actor estadounidense Chuck Norris, mito del cine de acción del cine y leyenda de las artes marciales, ha muerto a los 86 años, según ha informado este viernes su familia en un comunicado. De sus numerosos trabajos, el intérprete nacido en Oklahoma protagonizó una serie de televisión, 'Walker, Texas Ranger', que está en el recuerdo de muchos telespectadores.

Fue en los noventa cuando Norris encontró una segunda gran vida a través de este ficción. Entre 1993 y 2001, la serie emitió 196 episodios a lo largo de nueve temporadas que terminaron por convertirlo en un icono de la cultura popular. Dio vida a Cordell Walker, un ranger texano que reunía buena parte de los rasgos que habían definido sus personajes cinematográficos: disciplina, sentido de la justicia y habilidades de combate. Formó una pareja de éxito junto al actor Clarence Gilyard Jr., fallecido en 2022, que interpretó a James 'Jimmy' Trivette durante los más de ocho años que se emitió la serie en Estados Unidos.

Después de la etapa como Walker, la presencia en pantalla de Chuck Norris fue más esporádica, aunque siguió vinculado al género que le había hecho célebre. Entre sus apariciones posteriores destaca 'Los mercenarios 2', donde su participación funcionó también como guiño a su condición de leyenda del cine de acción. Entre sus próximos trabajos figura 'Zombie Plane', comedia de acción que llegará en 2026.

Actualmente, no se puede ver en 'streaming' 'Walker, Texas Ranger' en España. Sí que hay plataformas que ofrecen en su catálogo la serie en, por ejemplo, Estados Unidos o Francia.